Il messaggio di Educa 2020: «una vicinanza educativa forte è possibile, anche in epoca Covid»

Un festival diverso dal passato, per la forma prevalentemente on line, ma cha ha saputo coinvolgere migliaia di genitori, insegnanti e anche bambini e giovani, confermando la voglia di confronto per costruire l’educazione e la società del futuro. La XI edizione di Educa, il festival dell’educazione, si è svolta dal 19 al 22 novembre sotto il titolo “Futuri Anteriori. Riemergere dall'esperienza Covid”, dove il “riemergere” era espressamente un invito a non vivere passivamente l’attimo presente, rispetto ai temi dell’educazione.

Invito raccolto: «gli eventi hanno avuto una partecipazione importante, con picchi di 540 persone collegato al webinar sull’outdoor education ma sempre con una media di 200 partecipanti», dice Francesca Gennai, vicepresidente del consorzio Consolida con delega all’educazione, organizzatore del Festival. «Nelle domande poste attraverso i social che venivano abbiamo letto una forte sintonia con gli interventi dei relatori e la richiesta spesso di indicazioni chiare su quale approccio e quale comportamento avere oggi, come a dire che per chi sta sui fronti caldi ha molto bisogno di suggestioni pratiche, operative, indicazioni e anche rassicurazioni su come sia possibile garantire una vicinanza educativa forte anche in questo momento. Il messaggio che Educa ha dato e che mi sembra importante sottolineare, perché ci rassicura un po’ tutti, è che quando c’è una presenza educativa forte, quando c’è la presenza di un adulto competente, questa relazione c’è». Nonostante tutto.

Facciamo un passo indietro, a una premessa. Ossia che la pandemia è stata un «evidenziatore» per temi e questioni che prima di febbraio erano nell’agenda dei soli addetti ai lavori e invece adesso sono nell’agenda della politica e dei media. «Ripartiamo da qui», dice Gennai, «dal fatto che oggi più che mai c’è unità nei discorsi pubblici e in quelli familiari sulla rilevanza della scuola. Se in questi anni la scuola era stata attaccata, se ne parlava in termini di valutazione rispetto al suo operato, adesso di scuola si parla in termini di riconoscimento del suo ruolo primario, che è quello di rimuovere gli ostacoli che impediscono agli individui di diventare ciò che vorrebbero, di essere luogo di emancipazione sociale». Allora «lo sforzo è capire come rendere questa missione della scuola completamente attuabile e attualizzabile. Leggerei in questo modo Educa, come lo snodo di tante riflessioni su questa funzione primaria affinché sia attuabile».