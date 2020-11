La partecipazione sospesa ai tempi del Coronavirus

Siamo in autunno avanzato, quando le piante si spogliano del superfluo, e noi tutti, nel contesto pandemico, ci troviamo costretti a tornare dentro di noi, capire chi siamo, dove siamo e in quali tempi viviamo. Durante il primo lockdown abbiamo riscoperto le nostre priorità: l’abbraccio dei nostri cari; il sorriso della bocca non solo degli occhi; la scuola come comunità; l’interdipendenza di salute, economia e arte; la necessità di coniugarle insieme. Ma solo se teniamo care queste priorità, troveremo soluzioni oltre quelle abbozzate da maggio a settembre: l’economia orientata ad una finta ripresa, la scuola orientata solo alla distanza fra banchi e non ad una riflessione sulle differenze di esigenze di bambini, ragazzi, adolescenti. Dovremo riflettere sul ruolo della scuola preparando anche corsi di formazione di docenti capaci di mettere la persona al centro in contesti sia di vicinanza che di distanza. ll digitale, la cui presenza aveva già radicalmente cambiato la trasmissione dei saperi, non va considerato solo come rifugio quando non si può lavorare in classe. L’insegnante dovrà rivisitare il suo ruolo per fare del digitale un alleato, capendo come creare le condizioni di apprendimento in contesti nuovi, potenziando in modo diverso l’indipendenza del suo studente e la sua capacità di lavorare in gruppo.

Questo non sarà facile dato che questa capacità spesso sfugge a noi adulti in quasi tutte le nostre organizzazioni: sopportiamo riunioni poco fruttuose, assopiamo i conflitti invece di gestirli creativamente. Dobbiamo usare questo nuovo tempo di restrizioni e di “partecipazione sospesa” per riflettere su come rendere le nostre istituzioni più dialogiche, inclusive, capaci di valorizzare una pluralità di visioni e di persone. Uno dei piccoli/ grandi modi di promuovere tale cambiamento sarà quello di osservare come ascoltiamo noi stessi e gli altri, come interagiamo, chi includiamo, chi escludiamo. Potremmo anche fare incursioni oltre i nostri settori disciplinari, organizzando chat fra competenze: un ginecologo, pediatra, osteopata, medico omeopatico che discutono su come affrontare il caso di un neonato; un geologo, agronomo, agricoltore, cuoco (non chef stellato), abitante che descrivono lo stesso pezzo di terra. Ragionando in questi termini, cominceremo a creare istituzioni più esplorative.