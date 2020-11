L'impatto sociale della pandemia: Covid-19 come acceleratore del bisogno di comunità

L'Economia del dopo. La centralità della Prossimità per realizzare l’Ecologia integrale Domani 24 giugno, alle ore 17.00, in diretta sui canali di Fondazione Ebbene, al via l’appuntamento "L'Economia del Dopo. La centralità della Prossimità per realizzare l’Ecologia integrale". Uno spazio per analizzare come la filantropia - soprattutto in ottica di Prossimità – può ricoprire un ruolo fondamentale nella tenuta sociale del Paese, contribuendo con la sua capacità innovativa e generativa a ridisegnare un futuro possibile