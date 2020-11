Maradona: uomo, non calciatore o cocainomane

Naturalmente c'è chi storce il naso. Ed elenca la cocaina, i problemi col fisco, i figli non riconosciuti e le relazioni burrascose con le donne. Senza contare chi sottolinea che “si parla pur sempre solo di un calciatore”. Per Berruto, «si può discutere se conti di più vincere uno scudetto o dipingere la Cappella Sistina. Potremmo discuterne per ore. Ma sarebbe un esercizio intellettuale che non tiene conto delle lacrime di tante persone, anche 50enni e 60enni, che lo piangono come se fosse stato un parente. Avrà un significato? Dovremmo chiederci semplicemente perché succede. Anche Caravaggio era un poco di buono, un assassino. Però davanti alle sue opere ci commuoviamo». In pochissimi casi secondo Berruto, «non ha alcun senso fare distinguo, l'uomo e il calciatore. E Maradona è certamente uno di questi. Non si può incasellarlo in categorie. Maradona è una categoria lui stesso. Diventa topos. Non è inscatolabile in un parametro di giudizio in cui decidiamo se è più importante la sua arte di essere calciatore o la sua debolezza di cocainomane. Di grandi calciatori ce ne sono stati altri. Ronaldo, Platini e Crujif sono stati geni assoluti. Ma quando moriranno non ci sarà nulla di simile. Diego è andato molto oltre una mera questione tecnica. Ha regalato gioia, orgoglio, riscatto e appartenenza a un pezzo di mondo che ne aveva bisogno».

Per Berruto in più, «El Dies dimostra una cosa che dico da sempre. Lo sport, come la musica, è un linguaggio universale. E il calcio è lo sport più universale di tutti. In cui, come dice Erri De Luca, spesso la periferia diventa centro, con i suoi sterrati, i suoi cortili e i suoi muri, dove sono nati tanti campioni. Maradona è stato sia il più grande interprete di questo linguaggio universale sia il più grande interprete di questo accentramento del margine. Quindi non si può dire che era solo un calciatore».