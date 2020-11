"A Natale sei": 5 ospiti per 5 caffé solidali con Uildm

Cinque ospiti per cinque parole, il tempo di un caffè per dare un messaggio forte in vista del Natale 2020, un Natale per molti versi diverso da tutti gli altri che abbiamo già vissuto. È questa l’idea del format “A Natale sei” che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare da lunedì 30 novembre a venerdì 3 dicembre. Tessa Gelisio, Andrea Bosca e i volontari UILDM dialogheranno attorno alle parole sostegno, famiglia, sostenibilità, solidarietà e futuro.

Anche in questo Natale, UILDM non vuole far mancare il suo abbraccio alle persone che affrontano una malattia neuromuscolare e far sentire loro che l’associazione non smette di lavorare per costruire inclusione e non lasciare nessuno indietro. I cinque ospiti del mondo del volontariato e dello spettacolo, in pochi minuti trasmetteranno il messaggio che basta un gesto semplice come bere un caffè per fare del bene e aiutare chi ha una distrofia muscolare. Proprio il caffè è la proposta di strenna natalizia di UILDM: una miscela per moka 100% arabica di Chicco D’Oro, in latta dedicata, che diventa un aiuto concreto per le 66 Sezioni UILDM che ogni giorno si impegnano per garantire servizi e costruire inclusione.