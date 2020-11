Le narrazioni “contagiose” che cambiano l’economia (e il mondo)

La stessa definizione di “homo sapiens” sarebbe superata dalla caratterizzazione dettata dalle storie: «Alcune persone, in effetti, hanno suggerito che siano proprio le storie a distinguere gli esseri umani dagli animali e perfino che la nostra specie debba essere chiamata Homo narrans (Fisher 1984), Homo narrator (Gould 1994) o Homo narrativus (Ferrand e Weil 2001). È forse possibile che questa descrizione sia più accurata di Homo sapiens (cioè Uomo sapiente)? Considerarci Homo sapiens è più lusinghiero, ma non necessariamente più corretto».

Capire l’importanza delle storie nell’azione delle persone e i loro effetti sull’economia è fondamentale. Per questo, dice Shiller, «se gli economisti incorporassero la comprensione delle storie popolari nella propria spiegazione degli eventi economici, ne coglierebbero molto di più l’influenza quando dovranno formulare previsioni sul futuro, fornendo ai decisori politici strumenti migliori per far fronte a questi sviluppi». Il contributo delle scienze umanistiche – sociologia, psicologia, antropologia – è un elemento chiave. «Di fatto la mia tesi in questo libro è che il modo migliore in cui gli economisti possono far progredire la loro scienza sia quello di sviluppare e incorporare al suo interno l’arte dell’economia delle storie», scrive il premio Nobel.

Si prenda il caso del bitcoin, ad esempio, la criptovaluta peer-to-peer nata nel 2008 in seguito alla pubblicazione di un paper accademico a firma di un certo Satoshi Nakamoto. «La narrazione sul bitcoin comprende una serie di storie su giovani cosmopoliti ispirati contrapposti a burocrati senza ispirazione; è una storia di ricchezza, disuguaglianza e tecnologia informatica avanzata e implica il ricorso a un linguaggio tecnico misterioso e impenetrabile», spiega Shiller. Sono questi gli elementi narrativi che ne hanno determinato il successo: «I bitcoin hanno valore oggi grazie all’entusiasmo della gente», scrive l’economista...