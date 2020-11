CheTesta. È in Calabria la prima agenzia di neuromarketing del Sud

Strutturare un’ attività di neuro marketing in Calabria, regione con un esiguo numero di imprese e nella maggior parte dei casi piccole… decisione coraggiosa o scelta azzardata?

Forse entrambi! Ma prima di ogni cosa una scelta coerente: coerente con ciò che spesso sosteniamo noi calabresi e che sentiamo ripetere: la nostra terra è piena di talenti e vanta competenze all'altezza delle grandi capitali. Per questo CheTesta ha sede in Calabria e da qui opera e se posso: questi luoghi sono per me fonte di grande ispirazione. D'altronde ormai i confini geografici sono abbattuti e le distanze tendono ad accorciarsi grazie alle tecnologie che ci rendono sempre più connessi ovunque.

Come hai scelto il team di CheTesta? Sono Calabresi?

I miei collaboratori e collaboratrici sono calabresi. Siamo in sette e li ho scelti In base alle competenze specifiche che un servizio del genere richiede. Innanzitutto due psicologi: è necessario per poter svolgere analisi di questo tipo una competenze precisa legata al settore della psicologia poiché si tratta di studiare le reazioni del cervello umano. Esperti di grafica e informatica poiché oggi è indispensabile integrare le ricerche relative alle abitudini di consumo con lo studio dei comportamenti sul web, quindi l'esperienza sui siti internet e/o le reazioni a differenti elementi grafici. Infine due competenze nell'ambito del giornalismo poiché credo che le analisi in questione abbiano molto a che fare con la capacità di leggere ed interpretare i fatti sociali. Infine io che sono una consulente di strategia digitale nonché una sociologa.