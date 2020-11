Verona, il Festival della Scienza guarda al futuro

Il titolo dell’edizione 2021 è “RiEvoluzione”, un termine che unisce due parole, strettamente connesse tra di loro: “rivoluzione” ed “evoluzione”, che alimenteranno il dibattito sia nella città di Verona, sia negli“ambienti digitali”. Il festival vuole esortare a investire in formazione e divulgazione di buone pratiche virtuose che mirino a un cambiamento e a uno sviluppo sostenibile per le aziende, la società e i singoli individui. Specifico focus è la sensibilizzazione dei partecipanti nei confronti dell’Agenda 2030, il piano di azione globale promosso dall’Onu per orientare l’umanità verso uno sviluppo sostenibile, che abbraccia, con i suoi 17 obiettivi, l’economia, la società e l’ambiente.

«Questa edizione dal titolo RieEvoluzione è un’opportunità di parlare di quelle realtà che stanno cambiando il modo di concepire il lavoro, la società e la cultura a favore di dinamiche più sane per l'uomo e la terra che ci ospita. È un modo per diffondere belle notizie e raccontare, soprattutto in questo periodo difficile, che un altro mondo è possibile», spiegano le fondatrici del Festival.

Cosa significa oggi essere “rievoluzionari”? Come contribuisce la scienza a innescare rivoluzioni tecnologiche, ambientali, biologiche, digitali e culturali? Quanto ci ha permesso l’evoluzione di crescere e verso quali orizzonti futuri ci stiamo indirizzando? Questi e altri interrogativi, quanto mai attuali, saranno discussi sul palcoscenico scientifico del Festival grazie alla partecipazione di esperti quali il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli. Numerose saranno le occasioni di confronto anche con la visione di quei giovani ricercatori che stanno già rivoluzionando il modo di pensare il futuro per far fronte a situazioni sempre più sfidanti e sviluppare approcci innovativi.