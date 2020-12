Iccrea: importante accordo con Fondazione Con il Sud e Impresa Sociale Con i Bambini

"Siamo molto orgogliosi, come Gruppo Iccrea, di ampliare grazie a queste partnership la nostra offerta in un segmento così fondamentale per il tessuto sociale che abbiamo le Banche di Credito Cooperativo hanno una storia più che centenaria e sono nate anche per dare risposte anche alle domande di natura sociale. Il nostro impegno è essere continuamente vicini e attenti ai bisogni delle nostre comunità e offrire loro leve necessarie per lo sviluppo e il benessere del territorio”.

Sono queste le parole con cui Giuseppe Gambi, Consigliere di Iccrea Banca con delega alla Sostenibilità, ha salutato il recente accordo sottoscritto dal Gruppo Iccrea, Fondazione Con il Sud e Impresa Sociale Con i Bambini.

In forza di questa partnership, ciascuna delle 132 Banche di Credito Cooperativo del Gruppo Iccrea potrà, a propria discrezione, erogare anticipi finanziari mediante aperture di credito in conto corrente (o altre forme di finanziamento come i mutui chirografari), a condizioni comprese in un range comunicato agli aggiudicatari dei contributi previsti dai bandi emessi dalla Fondazione Con il Sud dall’Impresa Sociale Con i Bambini.

Inoltre, grazie all’accordo sarà possibile intraprendere iniziative di educazione finanziaria volte a supportare le finalità che i due partner di Iccrea Banca perseguono, nonché eventuali ulteriori forme di collaborazione sul territorio.

La Fondazione Con il Sud è un ente non profit privato nato dall’alleanza tra le Fondazioni di origine bancaria e il mondo del Terzo settore e del volontariato per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno attraverso la promozione di percorsi di coesione sociale e sostenendo buone pratiche di rete.

L’Impresa Sociale Con i Bambini nasce invece nel 2016, con lo scopo di attuare i programmi del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” ed è interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud.

“Il nostro sostegno ai progetti va inteso nel senso più ampio del termine, non solo sostegno economico ma anche ascolto e supporto nel portare avanti le iniziative sul territorio – ha sottolineato Marco Imperiale, Direttore Generale di Fondazione Con il Sud e Con i Bambini – In tal senso, proviamo ad offrire ai progetti anche le migliori condizioni possibili di accesso alla liquidità per gli anticipi di spesa, soprattutto in questa fase difficile, avviando delle collaborazioni strategiche con gruppi e istituti di credito. Confidiamo che la collaborazione con il Gruppo Iccrea possa essere un efficace strumento di supporto per tutti coloro impegnati nell’attuazione delle progettualità sociali, molto importanti per le comunità locali”

Il Terzo settore è un segmento di business sempre più strategico per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, da sempre attento alle dinamiche del territorio, per via della crescente sensibilizzazione alle tematiche sociali, di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale.

I valori da sempre espressi dal Credito Cooperativo coincidono con quelli verso i quali il Terzo settore opera ed anche per questo il Gruppo Iccrea, insieme alle BCC che lo compongono, ha ritenuto opportuno affiancare gli Enti del terzo settore con prodotti e servizi confezionati su misura, ad alto valore aggiunto grazie alla consulenza specialistica che li accompagna, contraddistinti dal brand Coopera.

Con questa partnership che vede protagonisti due dei principali attori del Terzo settore italiano, l’offerta di Coopera si è ulteriormente arricchita