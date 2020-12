Dalle smart city alle città-territorio

La categoria di “città intermedie” è al centro della ricerca “L’Italia policentrica”, appena pubblicata da Mecenate 90 e coordinata da Ledo Prato. Il sottotitolo parla di “fermento” di questi centri che stanno tra i 30mila e i 250mila abitanti. In Italia sono 161, con alte concentrazioni in Lombardia e Toscana, e accolgono il 28,5% della popolazione italiana, poco più di 11 milioni di persone. «Sono tutte città resilienti, a volte con un dinamismo economico, sociale e culturale che contraddice le narrazioni sulle città non metropolitane, contrapposte con le aree metropolitane», scrive Ledo Prado nell’introduzione al volume. E allora andiamo alla scoperta di questi laboratori che ribaltano le gerarchie dell’Italia urbana.

Il viaggio non può cominciare che da Brindisi. Qui Roberto Covolo, assessore alla Programmazione economica, ha voluto innescare un processo di innovazione attraverso un bando per avviare un laboratorio urbano di ricerca e sviluppo per la comunità, insediato in un palazzo nel centro della città, palazzo Guerrieri. Al bando si sono candidati in 38, tra loro anche Agazzi da Milano, che è risultato vincitore. Brindisi, un po’ come Taranto, è stata vittima di uno sviluppo industriale scriteriato: qui c’era una grande centrale a carbone, classificato come il sito più inquinato d’Italia. «Bisognava riscoprire nuove vocazioni per una città che negli ultimi anni aveva perso il 10% degli abitanti e che era alle prese con povertà giovanile e dispersione scolastica altissima», spiega Agazzi. Quali vocazioni? «Certamente quella ad un turismo lento, dato che Brindisi è il terminale della via Francigena. Lo sforzo è in particolare quello di destagionalizzare i flussi. Ma lo sviluppo passa anche per processi di rigenerazione urbana. La strada imboccata è quella di trasformare spazi vuoti in città come leve di progettualità». Le prime esperienze sono già state avviate: il parco Buscicchio è stato affidato ad una cooperativa di comunità, che tiene al suo interno tanti soggetti, lo gestisce e cura i vari spazi sportivi. Ora la cooperativa ha avuto in concessione d’uso gli edifici all’interno del parco. «Ma la rigenerazione riguarda anche spazi diversi, come un ex supermercato che è diventato un centro di formazione professionale; o uno dei bastioni affidato al Wwf e a un gruppo di archeologi locali», continua Agazzi. Anche il mondo produttivo è coinvolto in questo processo guidato dalla cabina di regia di palazzo Guerrieri. Il territorio di Brindisi abbraccia la superficie agricola più grande d’Italia («metà del rosato del nostro Paese viene da qui», sottolinea Agazzi) e la spinta deve essere quella a favorire le dinamiche consortili. «È così che si può ottenere una crescita della qualità media dei nostri prodotti».