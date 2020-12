«La nostra battaglia per un mondo più inclusivo e accessibile»

«Sono un’educatrice, una scrittrice e un’attivista per i diritti delle persone con disabilità. Sono stata fortunata a lavorare nel design degli spazi per cercare di creare un cambiamento sistemico e pensare all’accessibilità non come semplicemente una check list, ma come qualcosa che dà creatività e innovazione ed è realizzata da persone disabili per persone disabili. Sono fortunata a lavorare in una società che si chiama “Tilting the lens”, che lavora con l’industria, i governi, e con le organizzazioni di persone disabili per cercare di creare un cambiamento che riguardi tutti noi».

Così Sinéad Burke, attivista irlandese che lavora nei campi dell’accessibilità, dell’inclusione, della diversità, dell’innovazione e del design. Ms Burke è stata ospite del Comitato economico e sociale europeo in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, che si celebra in tutto il mondo il 3 dicembre per promuovere i diritti, l'inclusione e la partecipazione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita.