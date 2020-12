Contagi in aumento, Caritas Ambrosiana porta fuori 30 detenuti

Carceri sovraffollate: un problema storico, in Italia. Un problema che il Coronavirus ha reso ancora più drammatico di quanto non fosse prima di marzo 2020. Un problema che rischia di «diventare una tragedia», come ha denunciato lo stesso papa Francesco, chiedendo alle autorità italiane di «prendere le misure necessarie per evitare tragedie umane e sanitarie». Tragedie umane che continuano ininterrottamente da primavera con i parenti e i volontari lasciati fuori dalle carceri, come ha ribadito più volte a gran voce anche Ornella Favero, guida della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia. Nel frattempo, nelle carceri lombarde sono almeno 900 i detenuti positivi al virus, mentre sono più di 1000 i casi tra gli operatori del settore penitenziario.

Eppure una speranza, tangibile, qualcuno in carcere l’ha portata.

Nel mare di isolamento che sono oggi le carceri, una goccia di speranza

In carcere gli spazi sono ridotti non solo dall’annoso problema del sovraffollamento, ma anche dalla necessità di creare zone per la cura dei positivi al virus e per la quarantena di chi presenta sintomi. In questo scenario, far uscire in modo controllato e costruttivo – una possibilità data dalla Legge – i detenuti dalle carceri era fondamentale già da marzo non solo per dare sostanza alla rieducazione della pena, ma anche per alleggerire le carceri sovraffollate e a rischio contagio. In Lombardia il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), il Tribunale di sorveglianza, il mondo del volontariato e la curia stavano studiando con la Regione, ancora a marzo, un piano per accompagnare e facilitare le uscite dei detenuti dalle carceri regionali e l’accompagnamento sul territorio in modo controllato. «Tutto è però saltato perché la Regione ha rifiutato 900 mila euro della Cassa delle ammende che può finanziare programmi di reinserimento per i detenuti», spiega Guido Chiaretti, presidente di Sesta Opera San Fedele. E non è finita qui: a frenare in parte alcune scarcerazioni previste c’è, ancora a distanza di mesi, la carenza di braccialetti elettronici.

In questo scenario trenta reclusi, che possono scontare gli ultimi 24 mesi all’esterno ma non hanno un domicilio, hanno trovato un’occasione per farlo grazie all’iniziativa di Caritas Ambrosiana e della diocesi di Milano.