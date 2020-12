Behind the cover, così nascono le copertine di VITA

Il risultato sono quattro figure, diverse e stilizzate, che reggono insieme il tetto di una casa. Nell'instant book troverete un'intervista a cura di Anna Spena in cui Font spiega come quel disegno «ritorna alla comunità, all’idea di città diffusa. Questi mesi di pandemia ce lo stanno insegnano: dobbiamo essere in grado di creare una casa comune, un tetto comune, un punto di ritrovo comune. La casa non è più lo spazio fisico. Ma proprio il luogo delle relazioni che siamo in grado di intrecciare. La casa è un punto in cui si torna e si ritrovano le persone».