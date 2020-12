Servizio civile universale, pubblicate le graduatorie

Si può leggere online la comunicazione agli enti che hanno partecipato all’avviso del 23 dicembre 2019 e che hanno presentato i programmi di intervento di Servizio civile universale entro il 29 maggio scorso delle graduatorie approvate con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 876/2020 del 10 dicembre 2020 . Sono state infatti approvate le graduatorie definitive relative ai programmi d’intervento da realizzarsi in Italia e di quelli da realizzarsi all’estero. Approvate altresì le graduatorie relativi ai diversi programmi d’intervento Pon-Iog Garanzia giovani (misura 6 Asse 1) da realizzarsi in Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In un nota pubblicata online dal dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile si precisa che «la collocazione nelle graduatorie dei programmi d’intervento non comporta l’automatico inserimento degli stessi nel bando per la selezione degli operatori volontari, in quanto, ai sensi del paragrafo 7 della Circolare del 9 dicembre 2019 recante “disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale – criteri e modalità di valutazione”, saranno inseriti nel bando solo i programmi con il punteggio più elevato fino alla concorrenza delle risorse disponibili individuati successivamente con apposito Decreto del Capo del Dipartimento».