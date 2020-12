Calabria: non servono grandi, ma buone opere

Partiamo quindi dalla visione, l’esempio e le esperienze non mancano. Il momento è ora: non servono Grandi, ma Buone opere. Se il Rettore dell’Università della Calabria (quasi 25mila iscritti) protesta per i trasporti, se dice che per molti studenti calabresi è più facile trasferirsi a Roma, diamogli ascolto. Creiamo un sistema che favorisca non le partenze, ma i ritorni.

Carmelo Basile, ingegnere, scoprì l’uso e l’importanza delle biomasse in Germania, ormai più di dieci anni fa. È tornato a casa, ha fondato la Fattoria della Piana, che accoglie lavoratori di cento Paesi, produce latticini e salumi. Ma produce anche energia raccogliendo gli scarti agricoli di tutta la zona, felicità reciproca. Ora è tornata anche la figlia di Basile, che era manager di Amazon: insieme al compagno, crede in questa terra.