I giovani naufraghi hanno una voce

Numeri che rischiano di restare freddi, sterili, se non diamo un nome e dei volti. L’emergenza che quotidianamente vediamo consumarsi in mare ha un complice letale quanto la precarietà dei gommoni e la violenza del vento e delle onde. Il silenzio dell’opinione pubblica di fronte ai morti in mare aggiunge pericolo a quanto accade nel Mediterraneo. Sembra che l’Europa consideri la morte come il giusto prezzo da pagare per chi tenta di lasciare il continente africano. Come soccorritori, medici, infermieri e operatori umanitari questo è inaccettabile, facciamo di tutto per essere la sveglia che ci distoglie da un incubo collettivo.

Quelle storie devono essere lette. Da tutti. Sono le voci di chi cerca salvezza sulle coste europee, sono un vaccino che ci permette di vedere persone, ragazzi e ragazzi invece che leggere l’etichetta di migrante. I diritti umani fondamentali e i bisogni essenziali di questi giovani - particolarmente esposti a molteplici abusi durante il viaggio, la permanenza in Libia e la traversata del Mediterraneo - devono essere garantiti in ogni circostanza: il primo di questi è il diritto alla vita.

*Alessandro Porro Soccorritore e Presidente di SOSMEDITERRANEE Italia