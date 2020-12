Il progetto per sostenere le scuole del Farm Cultural Park a Favara

Questa “Scuola di Opportunità” vuole fornire ai giovani e alle giovani partecipanti, attraverso dei workshop di architettura e cittadinanza attiva, delle competenze e conoscenze che possano colmare il divario sociale e culturale. Farm Cultural Park crede in ognuno di loro, crede nei loro talenti e nelle loro potenzialità e vuole investirci. Sostenere la scuola significa regalare ad ognuno di loro la possibilità di farcela, la possibilità di credere e sperare in futuro migliore. Solo investendo nelle nuove generazioni domani possiamo avere dei cittadini più etici, onesti e migliori.Il desiderio è quello di dare ai ragazzi uno sguardo nuovo e più attento sulle proprie vite, sulle proprie possibilità e sulla propria città attraverso lo sviluppo di competenze creative; costruire insieme un domani possibile. Il progetto “Sou e Prime Minister: a scuola di opportunità” è stato selezionato nel bando “Ripartenze inclusive” della Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani. La Fondazione ha creduto nell’impatto dell’iniziativa e, pertanto, finanzierà una parte del valore complessivo del progetto con un contributo donativo pari al 70%. Per la restante parte e, quindi, affinché questo progetto si realizzi, Farm Cultural Park ha bisogno del tuo supporto.

Cosa verrà realizzato grazie al tuo aiuto. Attraverso la raccolta fondi che Farm Cultural Park e la Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani stanno promuovendo su For Funding si vogliono raccogliere 10.000 euro che permetteranno di sistemare uno spazio che sarà interamente dedicato ai ragazzi e alle ragazze e di acquistare strumenti e materiali al fine di potenziare tutte le esperienze educative. Si tratta di materiale didattico, materiale per riqualificare lo spazio e creare dei modellini (ad es. legname, viti, e materiale vario da ferramenta, nastro per penne 3D, etc.), ma anche dispositivi elettronici e software che consentiranno ai ragazzi di lavorare durante i laboratori. Inoltre, verranno sostenute le spese per far incontrare ai ragazzi dei tutor straordinari che li accompagneranno durante il loro percorso formativo. Saranno circa 20 tutor ospiti, tra professori universitari, artisti e creativi.I ragazzi che verranno coinvolti saranno 30 per laboratorio e, con loro, lavoreranno sulle competenze trasversali, prima fra tutto il saper lavorare in gruppo, ma anche la capacità di parlare in pubblico, di saper mediare e saper ascoltare.Gli verrà fornito quanto necessario per accompagnarli durante uno dei periodi più importanti della loro vita, l’adolescenza, restituendo loro la dimensione della possibilità.

A te che sei un genitore, un nonno, una zia, un fratello o sorella, a te che credi in un futuro migliore: oggi è il momento giusto per regalarlo alle prossime generazioni.

