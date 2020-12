Il progetto per salvaguardare l'ape nera siciliana contro le diseguaglianze

Il progetto da sostenere. Anche nella sopravvivenza delle api sta il futuro del nostro pianeta. Gli apicoltori di Al Kharub desiderano, attraverso il progetto #ApeOperosa, ampliare e potenziare la loro azione di tutela dell’ape nera siciliana, rispondendo al contempo alle esigenze sociali del nostro territorio attraverso gli inserimenti lavorativi con persone in condizione di marginalità e fragilità. Con il progetto #ApeOperosa realizzeranno un piccolo laboratorio di falegnameria per la costruzione di telaini, arnie, diaframmi, nutritori e quant’altro possa fare stare bene le api. Un punto di riferimento anche per gli altri apicoltori del territorio. Il laboratorio sarà realizzato all’interno di un complesso del ‘700, uno spazio del centro storico di Agrigento che verrà così riqualificato e rivitalizzato. Il progetto #ApeOperosa è stato selezionato nel bando “Ripartenze inclusive” della Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani. La Fondazione ha creduto nell’impatto dell’iniziativa e, pertanto, finanzierà una parte del valore complessivo del progetto con un contributo donativo pari al 70%. Per la restante parte e, quindi, affinché questo progetto si realizzi, Al Kharub ha bisogno del tuo supporto.

Cosa verrà realizzato grazie al tuo aiutoAttraverso la raccolta fondi che Al Kharub e la Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani stanno promuovendo su For Funding si vogliono raccogliere 14.000 euro che permetteranno di: avviare una piccola falegnameria per la costruzione di arnie, telaini ed altri manufatti per il benessere delle api, anche da vendere a terzi; riqualificare il locale in cui verrà realizzato il laboratorio, all’interno di un edificio del centro storico di Agrigento (concretamente si dovrà provvedere a ripulire, imbiancare, sistemare le finestre e realizzare un impianto a norma); ampliare l’attività e, quindi, creare nuove opportunità formative e lavorative nell’ambito dell’apicoltura inserendo nella squadra altre persone in condizione di svantaggio (persone con disabilità o minori stranieri non accompagnati o neomaggiorenni). Attualmente, lavorano con Al Kharub due persone svantaggiate, ma vorrebbero inserirne un'altra in organico a seguito di un percorso di formazione. Inoltre, verranno organizzati corsi di formazione di falegnameria e apicoltura rivolti a persone con disabilità, minori stranieri non accompagnati e rifugiati.

La tua donazione può significare tanto Al Kharub e per il loro territorio, perché riuscirebbero a: incrementare il benessere degli animali attraverso una efficace razionalizzazione del lavoro; migliorare la gestione delle risorse della cooperativa sociale; ridurre il costo della produzione con possibilità di inserimento nel mercato di un prodotto a prezzo più concorrenziale; aumentare la redditività dell’attività.

Clicca qui per donare su ForFunding