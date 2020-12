Next Generation: Do We Care?

La sfida di Amica Sofia parte appunto dalla pretesa di mettere finalmente al centro quello che Livio Rossetti ha definito “il pensiero DEI bambini”, non “per” o “con” i bambini. Un pensiero di cui cioè i bambini e i ragazzi siano soggetto non oggetto, protagonisti attivi, non fruitori passivi. Perché solo se riusciremo a ripensare a partire da qui il nostro stanco mondo che da decenni si avviluppa disperatamente nelle sue crisi senza uscita, potremmo forse additare all’orizzonte un futuro possibile.

Ed è proprio per ridare centralità al pensiero dei bambini e dei ragazzi che nasce tre anni fa il Premio Mario Lodi, che quest’anno abbiamo voluto far ripartire proprio da una serie di spunti tratti dalle opere del nostro grande e indimenticato “maestro”, che di Amica Sofia fu anche socio onorario. A presentarlo sarà lo scrittore Eraldo Affinati, nostro presidente di giuria, che nel suo ultimo libro “Il sogno di un’altra scuola” ha ripercorso proprio in maniera dialogica, in quello che è da sempre il nostro stile, la vita e gli scritti di un nostro altro grande maestro: Don Lorenzo Milani. L’incontro dei ragazzi di Barbiana con gli allievi di Mario Lodi è tra le pagine più belle del libro, che noi vogliamo riproporre alla lettura dei ragazzi, perché sia loro di esempio e di incoraggiamento, nel momento difficile che stanno vivendo. E saranno proprio loro, i soci di Amica Sofia Giovani, a proporci la lettura e la selezione degli autori ai quali è dedicata una nuova sezione del Premio: “La narrativa per ragazzi, giudicata dai ragazzi!”.

Appuntamento sabato 19 dicembre alle 18 in diretta sulle pagine Facebook di Amica Sofia e della cooperativa Hermes 4.0 con Eraldo Affinati, Federica Roccisano, Dorella Cianci, Massimo Iiritano. Modera Sara De Carli (VITA). In allegato e sul sito del Ministero dell'Istruzione il bando del Premio Mario Lodi.

*Massimo Iiritano, presidente di Amica Sofia