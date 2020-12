Insaf, figlia di uno dei pescatori di Mazara del Vallo: "Più che una liberazione, è stata un'umiliazione"

Insaf insieme alle altre moglie, mamme, figlie dei pescatori di Mazara del Vallo è andata a protestare davanti a Montecitorio per 55 giorni, dal 20 settembre al 13 novembre. Soltanto l’11 novembre i familiari vengono ricevuti dalla Farnesina: «La famosa telefonata dell’11 novembre», racconta Insaf a Vita: «Eravamo con i due armatori Leonardo Gancitano dell’Antartide e Marco Marrone della Medinea e un’altra dei familiari Cristina. Ci sono venuti a prendere con un auto e ci hanno accolto nei loro uffici. Marco ha parlato con il comandante, poi è toccato ad altri familiari italiani. Ho aspettato il mio turno e infine mi è stato detto la chiamata è solo per gli italiani, rivolgetevi all’ambasciata tunisina. Sono scoppiata a piangere, ma sono riuscita a mantenere la mia compostezza». Quanto è accaduto ad Insaf viene oggi confermato dagli armatori: «Hanno mancato di tatto», aggiunge Marco Marrone.

Insaf tornata a Mazara del Vallo ha telefonato poi l’ambasciata tunisina:«Erano desolati per quanto accaduto, mi hanno detto che purtroppo loro non potevano fare nulla perché tutto dipendeva dai rapporti tra l’Italia e la Libia» aggiunge la ragazza.

Ad intervenire sulla vicenda è Sami Ben Abdelaali, deputato del parlamento tunisino, una lunga esperienza politica alle spalle ed è presidente dell’istituto per il credito alla cooperazione con sede a Palermo: «Non si tratta una ragazza di 20 anni in questo modo. Ho saputo di questo episodio quando ho incontrato i familiari dei pescatori a Mazara. Mi dispiace moltissimo per la ragazza, ma voglio anche ricordare al Governo italiano che i pescherecci su cui viaggiavano tutti i pescatori battono bandiera italiana».

Sulla vicenda del rilascio dei pescatori di Mazara del Vallo si conosce ancora ben poco. In una telefonata all’armatore della Medinea, il comandante del peschereccio Pietro Marrone ha riferito via radio che i tunisini erano divisi dagli italiani e si sono ritrovati dopo 70 giorni: «Ha detto che sono stati trattati come dei terroristi, che hanno subito continue violenze psicologiche, altro lo sapremo quando arriveranno. Erano senza vestiti per il ricambio e soltanto l’ultimo giorno hanno ricevuto un pasto decente», aggiunge l’armatore.

Sembra dunque che i pescatori non abbiano mangiato affatto pasta, pesce e verdure come invece riportato da alcune autorevoli testate nazionali.

Insaf, i tunisini di Mazara del Vallo ci tengono comunque a ringraziare «tutti coloro che si sono concretamente interessati della vicenda e la comunità mazarese per l’incessante sostegno». Insaf però non riesce a parlare di vittoria: «Conte e Di Maio non possono di certo esultare come se si trattasse di una vittoria perché si sono umiliati loro stessi. Potevano risolvere il caso prima, non dopo 108 giorni», conclude la ragazza che nel clima natalizio che è tornato a Mazara del Vallo aspetta insieme al resto della famiglia il ritorno a casa di Farhat, pescatore e papà eroe.