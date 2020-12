“Covid Manager”, a gennaio parte il corso

L’emergenza epidemiologica Covid-19 ha reso sempre più necessario formare tutti i collaboratori che a vario titolo operano ed interagiscono all’interno delle strutture. Per far fronte alla pandemia e fronteggiare al meglio il rischio di contagio e di diffusione del virus è risultato altrettanto necessario disporre di una figura di coordinamento, al di là del contesto in cui si opera, che si interfacciasse con il personale (sia interno sia esterno) e che coordinasse tutte una serie di attività aziendali legate al contrasto della pandemia.

Attualmente la figura del Covid Manager non è una figura normata a livello nazionale, ma alcune regioni, come il Veneto (nelle “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” del 29/04/2020) e la Lombardia (con l’ordinanza n. 532 del 24/04/2020) hanno introdotto la figura professionale del Covid-Manager con funzioni di coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione del contagio da Covid-19. Esso costituisce il principale referente aziendale con le strutture del Sistema Sanitario Regionale e gli enti di controllo, che ha l’obiettivo di garantire la salute e sicurezza delle attività lavorative.

I contenuti del corso riguarderanno aspetti cogenti (legislativi e/o normativi), modalità per la valutazione del rischio Covid-19, il contesto organizzativo, gli aspetti sociologici e psicologici. Ci saranno delle integrazioni relative agli aspetti sanitari e un esempio di procedura aziendale applicativa per la gestione delle modalità di prevenzione della diffusione del contagio Covid-19.

Docente del corso che si terrà nelle giornate 11 e 14 gennaio prossimo è Massimo Dutto – consulente, lead auditor e formatore certificato sulla gestione del rischio in sanità, docente di Master e corsi di perfezionamento post universitari che ha collaborato allo sviluppo di diversi modelli di accreditamento istituzionali e di società scientifiche. Il corso si terrà in modalità live streaming

Per informazioni sul corso e sulle iscrizioni è possibile scrivere a consorzio@anffas.net

