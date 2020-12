SoleInsieme a Reggio Calabria. La sartoria sociale resiliente

Una sartoria sociale per ricucire storie di vita, creare lavoro e coscienza civica.

Nel cuore di Reggio Calabria, a due passi dalla centralissima piazza Castello, al piano terra di un palazzo storico, oggi bene confiscato alla ‘ndragnheta, ha sede la cooperativa Soleinsieme.

«Siamo partite, nel 2016, con l’ dea di fare impresa al femminile con le donne e per le donne – dice Giusy Nuri , presidente della Cooperativa -, destinando percorsi di inclusione sociale e lavorativa a mamme sole e donne in condizioni di fragilità, alcune anche vittime di violenza».

E lo hanno fatto in un bene confiscato, lanciando un chiaro segnale alla città; rivalutando l’ antica arte del cucito e dell’ artigianato al femminile che porta con se tradizione e innovazione ma anche istituendo uno sportello di aiuto per le donne vittime di violenza.

Lo hanno fatto insieme, cittadini e Istituzioni, Associazioni, professionisti e commercianti.

La ristrutturazione degli interni del bene infatti è frutto del partenariato con la Casa Circondariale di Reggio Calabria, che ha destinato per la messa in opera dei lavori, persone inserite nel percorso di giustizia riparativa e realizzati su progetto della Facoltà di architettura dell’ Università Mediterranea di Reggio Calabria «molti degli strumenti per la sartoria, i tessuti per iniziare a lavorare sono stati donati da aziende del territorio e così abbiamo messo in piedi la prima sartoria sociale della città» – continua la presidente-.