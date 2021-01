Partono i Patti Educativi Territoriali di Civico22

Mappatura scolastica

La Rete RES-INT ha subito attivato il Progetto nazionale “PFP, Progetti Formativi Personalizzati con Budget Educativi” - che a Benevento ha la propria direzione nazionale e un proprio Nodo di rete – ed otto Istituti scolastici hanno prontamente aderito ai Patti Educativi Territoriali proposti da Civico22: L’Istituto Tecnico Industriale Bosco Lucarelli; L’Istituto Professionale “IPIA Pamieri-Rampone” ; Il Liceo Artistico Virgilio; Il Liceo Scientifico “G. Rummo” ; L’Istituto “Le Streghe” ; L’Istituto “Galilei Vetrone” ; L’Istituto “Carafa” di Cerreto Sannita; La Scuola “La Tecnica”.

L’Università degli Studi del Sannio, nella persona del prof. Francesco Vasca ha dato la disponibilità del suo gruppo di ricerca, il GRACE del Dipartimento di Ingegneria, nella definizione di una Mappa Cittadina della dispersione/disconnessione scolastica. In particolare, il Prof. Vasca, esperto di social network analisys, ha chiesto alle Scuole di entrare in rete con l’Unisannio per mappare la dispersione, individuando le aree geografiche della città maggiormente colpite in modo da poter procedere alla programmazione di interventi urgenti di welfare di prossimità. Le informazioni raccolte, in regime di anonimato, sono state: per ogni classe e per ogni alunno: età, residenza, numero di assenze digitali; situazione occupazionale dei genitori; informazioni sulla carriera scolastica precedente ai lockdown.

Le Scuole hanno mappato la propria popolazione studentesca ed hanno trasmesso tutti i dati al gruppo di ricerca del Prof. Vasca che sta adesso sviluppando la mappatura con la relativa analisi di contesto. Dalla prima lettura dei risultati è emerso che il numero degli adolescenti dispersi o a rischio dispersione a causa della assenza alle lezioni scolastiche a distanza è molto elevato: al “Palmieri-Rampone” sono almeno 50 gli adolescenti destinatari di progetti formativi personalizzati, ma il numero è sicuramente in aumento;

all’Istituto Industriale “Bosco Lucarelli” mappati subito 15 adolescenti disconnessi e a rischio dispersione; all’Istituto “Le Streghe” sono già 4 i progetti avviati immediatamente su altrettanti adolescenti in situazioni di povertà educativa rilevanti o disconnessi durante la DaD.

Aule Digitali Diffuse e Aule Didattiche Alternative

Grazie al supporto del Progetto PFP, delle tante associazioni che hanno dato la propria disponibilità, Civico22 ha potuto fin da subito avviare le Aule Digitali diffuse e le Aule didattiche integrative per riallacciare gli adolescenti alla scuola e al territorio.

Le Aule Digitali Diffuse, che hanno una durata di sei mesi, offrono uno spazio di coworking, in cui gli alunni possono utilizzare tablet o computer connessi alla rete per seguire le lezioni scolastiche in DAD supportati da un educatore o un’educatrice che ne curano anche l’aspetto “emotivo”. Si tratta infatti di ragazzi che per condizioni economiche della famiglia non possiedono un computer per collegarsi alla Didattica a Distanza, oppure di ragazzi che, pur avendo una condizione agiata, non hanno avuto un crollo motivazionale e non si sono più collegati alla DaD.

Le Aule Digitali Diffuse sono spazi messi a disposizione da: Solot, Compagnia stabile di Teatro di Benevento, U.S. Rugby Benevento, CNCA, Caritas diocesana di Benevento, L@P 31 Asilo, Cooperativa Agricola “Lentamente”, AP Libertà, Fattoria Sociale Orto di Casa Betania, Consorzio Sale della Terra, parrocchia San Modesto, Centro E’ più bello insieme. Il metodo delle Aule Digitali Diffuse è stato replicato anche fuori Benevento: a Pietrelcina, a Roccabascerana, a Campolattaro, a Vitulano, a Chianche e a San Bartolomeo in Galdo, dove Comuni, associazioni, Cooperative hanno deciso di creare spazi per accogliere adolescenti in difficoltà con la DaD ed hanno chiesto a Civico22 e al Progetto PFP di aiutarli ad attivare le aule digitali. Oltre a queste, sono partite, in orario pomeridiano, anche le Aule didattiche integrative che consentono lo svolgimento di attività laboratoriali, soprattutto per gli studenti più fragili e a rischio di dispersione scolastica, e che hanno una triplice finalità: offrono un rinforzo didattico, possono essere allacciate ai percorsi PCTO, sono luoghi in cui l’alunno può recuperare debiti da assenza grazie ad uno speciale “progetto educativo territoriale”.

L’incontro online del 7 gennaio presenta anche l’esperienza dei Patti Educativi di Comunità attivati nel territorio napoletano dalla sinergia tra Save the Children e la Cooperativa Sociale Dedalus di Andrea Morniroli con la collaborazione di 17 organizzazioni civiche e del terzo settore, l’ASL NA 1 centro e l’Assessorato alla scuola e all’istruzione del Comune di Napoli e che ha coinvolto circa 4944 studenti.

Con l’Assessore Lucia Fortini, Immafederica Refuto e Antonio Furno cercheremo di capire il ruolo politico delle Istituzioni, Regione o Comune, nei processi di attivazione dei “luoghi” di comunità in cui Enti pubblici e società civile possono prendere in carico le fasce fragili con il metodo della co-progettazione e co-gestione. Questo anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 che ha introdotto una nuova “cultura amministrativa” nel punto in cui sancisce l’Amministrazione condivisa che, di fatto, supera l’idea per cui solo l’azione dell’Ente pubblico è idonea allo svolgimento di attività di interesse generale, riconoscendo questa proprietà anche ai cittadini quando realizzano esperienze di cittadinanza attiva. Il che si traduce in una compiuta realizzazione normativa del principio di sussidiarietà orizzontale che impronta le relazioni con le pubbliche amministrazioni in termini di collaborazione.