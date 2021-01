Le norme anti pandemia? Copiate dalla peste di Alghero del 1582

Il distanziamento sociale salvò Alghero da un’epidemia di peste, nel novembre del 1582. In periodo di Covid-19, la notizia non appare così banale se anche la BBC ha deciso di dedicare uno spazio al manuale redatto dal dottor Quinto Tiberio Angelario oltre quattro secoli or sono. La tv britannica ha scovato l’importante testimonianza, dal titolo “The 432-year-old manual on social distancing” (Manuale sul distanziamento sociale di 432 anni fa) e l’ha pubblicata sul proprio sito web. Si tratta di un vero e proprio vademecum pensato per scongiurare il contagio della peste, arrivata nella cittadina catalana con una nave proveniente da Marsiglia.

Un marinaio, colui che oggi sarebbe definito il paziente zero, sbarcò e infettò parecchi avventori delle taverne da lui frequentate. I controlli al porto di Alghero furono aggirati perché la variante di quella patologia era particolarmente subdola: i bubboni, infatti, erano poco visibili in quanto per lo più concentrati nella zona inguinale. Per la cronaca, il marinaio morì pochi giorni dopo il suo arrivo in Sardegna, ma i contatti con la popolazione locale furono numerosi, dunque la peste si diffuse con grande rapidità. Uno storico del XVIII secolo ha stimato che l’epidemia causò circa 6.000 morti, lasciando in vita 150 persone. In realtà, si pensa che la peste del 1582 abbia ucciso il 60% della popolazione algherese: un numero comunque impressionante.

Le misure individuate dal dottor Angelario erano semplici: “Si consiglia alle persone di stare a sei piedi (un metro e ottanta) di distanza, evitare di stringere la mano e inviare solo una persona per famiglia a fare la spesa”. Sembra di leggere un passaggio delle tante prescrizioni scritte in tempi di pandemia Covid. Ma non è il solo punto in comune tra le due emergenze storiche: il medico calabrese faticò non poco a farsi ascoltare dalle autorità algheresi, quando invocava misure severe e distanziamento sociale. Eppure fu proprio quello il provvedimento che consentì di arginare la peste all’interno delle storiche mura di Alghero, innalzate in parte dai Doria e in parte dagli Aragonesi. I quartieri circostanti furono in gran parte risparmiati e, nell’arco di otto mesi, l’epidemia fu sconfitta.