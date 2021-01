Uno sguardo femminile sul mondo in fiamme

“L’ombra del nemico. Una storia del terrorismo islamista”, Solferino 2020 è il nuovo libro della giornalista Marta Serafini. Un’opera in cui l’autrice ripercorre diversi viaggi in Paesi nel Medio Oriente, ma anche nel Mediterraneo e in Afghanistan, per raccontare, dal punto di vista di una reporter occidentale, la vita e la morte in questi contesti.

Nel volume si leggono il desiderio e la necessità dell’autrice di vedere con i propri occhi, tornare all’essenza del mestiere di reporter. «Non si può fare i giornalisti da dietro uno schermo, è indispensabile andare sul posto per dare voce a tutte quelle persone che di solito non ascoltiamo e non interpelliamo. Quando parliamo di guerra, è importante occuparsi dei civili più esposti, le donne, i bambini, coloro che non hanno a che fare con il conflitto, ma ne pagano le conseguenze più alte. Le cose più interessanti che ho scoperto sulle guerre me le hanno raccontate proprio le persone più semplici, i civili appunto».

Marta Serafini, pagina dopo pagina, racconta delle sue esperienze sul campo in Iraq, Siria e Libia, prima e dopo l’avvento dell’Isis, ma anche a Kabul e in Nogorno Karabakh. «Il mio intento, con questo libro, era di raccontare chi è il nemico, che nel nostro immaginario sono solo i giovani che sono stati radicalizzati negli anni, mentre la realtà è più complessa; ci sono figure che si muovono, appunto, nell’ombra», racconta l’autrice. «Bisogna capire chi sta dietro questi fenomeni, quali sono le cause, da dove arrivano i finanziamenti, ma anche il ruolo di regimi e dei conflitti armati, che rendono più facile il moltiplicarsi e l’operare di questi gruppi. Il jihadismo si nutre di traffico di armi, di droga e di esseri umani. I gruppi jihadisti hanno attecchito e trovano terreno fertile dove la situazione politica è completamente destabilizzata; non è tanto diverso da quello che succede coi cartelli della droga che trovano reclute e facile accesso in contesti dove ci sono povertà, violenza e contesti instabili. C’è sicuramente una componente ideologica legata a una certa interpretazione religiosa dell’islam, ma perlopiù la motivazione è economica. I miliziani si spostano, infatti, da un gruppo all’altro a seconda di chi li paghi meglio. Ho cercato di spiegare la complessità di queste situazioni proprio attraverso la mia esperienza diretta in quei teatri, per contribuire a informare, ma anche a sradicare pregiudizi e a cercare di creare una certa sensibilizzazione su realtà spesso sconosciute».