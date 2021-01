Microtransazioni: un nuovo azzardo per i giovani?

Un mondo ideale auspica anche che la banca intervenga tempestivamente a segnalare movimenti sospetti e continuati, soprattutto se sono a senso unico. Infine, in un mondo ideale, Apple significa mela e, notoriamente, le mele fanno bene alla salute di chi le mangia. Il simbolo di Apple è appunto una mela addentata a cui manca un pezzetto: tutt’oggi il significato di quella mela morsicata resta un mistero.

“Stay hungry”, disse nel 2011 il fondatore di Apple Steve Jobs, rivolgendosi agli studenti dell’università di Stanford in California. Siate affamati. Ora, leggendo di come Apple si sta comportando in questa vicenda, non è propriamente chiaro a chi fosse rivolto quel bellissimo messaggio di un uomo ormai prossimo alla fine dei suoi giorni. Cosa direbbe oggi Steve Jobs? Cosa resta della sua filosofia e di pensieri come “la tecnologia è nulla. Quello che è davvero importante è l'avere fede nelle persone, che loro siano sostanzialmente capaci e intelligenti, e che se gli fornisci degli strumenti, loro saranno in grado di fare cose fantastiche”.

Steve Jobs avrebbe probabilmente fede nel piccolo George, il quale da grande farà altrettanto probabilmente cose fantastiche. Tuttavia, George ha bisogno di crescere e di imparare: nonostante la madre affermi di dargli 4 dollari per tenere in ordine la propria cameretta, alla sua tenera età non può conoscere a fondo il valore del denaro.

Le microtransazioni, tra etica e lucro

Facciamo un piccolo passo indietro. George ha speso i soldi della madre non per comprare giocattoli o caramelle, bensì per delle microtransazioni. Che cosa sono le microtransazioni? Sono un meccanismo predatorio, basato sull’illusione momentanea e sull’attrazione attraverso false promesse e colori sgargianti. Tecnicamente le microtransazioni non sono altro che stringhe di dati programmati per dare un servizio a pagamento che può portare ad una ricompensa certa ed immediata oppure ad una ricompensa casuale. Purtroppo le microtransazioni forniscono entrate economiche irrinunciabili, e non è ora il caso di colpevolizzare Apple per aver permesso agli sviluppatori del gioco di farne uso. Negli store viene infatti specificata la presenza di acquisti in gioco e la possibile fascia di spesa, pertanto da un punto di vista legale è molto probabile che non ci siano ripercussioni.