Ritorna il “Social Innovation CAMPUS” promosso dalla Social Innovation Academy di Fondazione Triulza in MIND dedicato al tema “Social Tech: la reazione per rinascere”. La seconda edizione del Social Innovation Campus si svolgerà il 3 e 4 Febbraio 2021 in modalità digitale e potrà essere seguita in streaming da tutto il territorio nazionale.

Un appuntamento importante dopo il nuovo e difficile scenario economico e sociale tracciato dall’emergenza sanitaria e la necessità di mettere insieme nell'ambito del Campus tutte le migliori innovazioni ed energie per reagire: giovani e nuove generazioni di cooperatori, realtà del terzo settore e dell’economia civile, start-up e aziende tecnologiche, università, centri di ricerca, enti locali e imprese profit e sociali.

Circa 50 laboratori, un hackathon workshop e lectio per coinvolgere oltre 3000 studenti delle secondarie di II grado, leFP e le Università.

Due contest per cooperative e start up con progetti innovativi a impatto sociale del percorso “Innovazione Sociale. Miracolo a Milano” sostenuto dalla Fondazione Comunitaria Milano onlus.

Un ricco programma culturale che parte con l’evento di apertura e si sviluppa su molti temi: economia circolare, trasferimento tecnologico al terzo settore, infrastrutture sociali e green per la rigenerazione urbana, coinvolgimento delle comunità, cooperazione nella competizione imprenditoriale, esperienze europee e cronache da paesi dove la sfida è ancora più difficile. Un palinsesto costruito in modo partecipato insieme alla rete di fondatori e partner di Fondazione Triulza. (Per Iscrizioni e approfondimenti clicca qui).

Partner del Programma Culturale del Social Innovation Campus 2021 sono organizzazioni, realtà e aziende di ambiti e settori molto diversi tra loro cui: Arexpo, Lendlease, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Fondazione Human Technopole e Università degli Studi di Milano, in qualità di official partner e realtà operative nel sito MIND come Fondazione Triulza; Coopfond – Confcooperative, Fondazione Bracco, Fondo Sviluppo- Legacoop, Unicredit e Unipol Gruppo,main sponsor dell'iniziativa; Gruppo CAP-Fondazione CAP, Planet Smart City e Umana,sponsor; ACRA, Altro Consumo, BEEurope, Cariplo Factory, CASYE-Erasmus+, CDO Opere Sociali, CGM, CSR-IS il Salone CSR e dell’Innovazione Sociale, CSV Net Lombardia, CSV Milano, Distretto 33, European Commission – JRC, Factory Cariplo, Fondazione Cariplo, Fondazione di Comunità Milano Onlus, Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, Italia Circolare, Legambiente Lombardia, Lita.co, Net, Valore Italia e WeWorld in qualità di content partner. CVing, Mimesi, House 264 e TechSoup Italia come sponsor tecnici.

La seconda edizione del Social Innovation Campus ha ricevuto il sostegno e il contributo della Regione Lombardia.

Vita è media partner come nella prima edizione del campus.