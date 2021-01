Se i Neet diventano imprenditori

Di anno in anno il numero delle imprese nate è lievitato, grazie al supporto dei due progetti dell'Ente Nazionale Microcredito, con 92 nuove costituzioni nel 2020, nonostante la crisi economica innescata dalla pandemia Covid19. Il numero di aziende create grazie a Yes I Start Up e il Supporto per l’accesso a SELFIEmployment ha segnato una crescita di circa il 200% rispetto alla prima fase del programma Garanzia Giovani (2016-2018). Il progetto Yes I Start Up propone un modello innovativo e totalmente replicabile, tanto da essere già stato attivato, nell’ottobre 2018, anche dalla Regione Calabria (YISU Neet Calabria), con risultati notevoli: 830 Neet formati, 646 domande di finanziamento presentate e più di 360 aziende ammesse a finanziamento fino ad oggi. Cifre importanti in un territorio al nono posto in Europa per tasso di disoccupazione (dati Eurostat 2019). In Calabria il modello è stato replicato anche per il target professionisti con “Yes I Start Up Professioni” avviato nel mese di ottobre 2020. E nel 2021 partirà anche un progetto per gli over 30 basato sullo stesso modello, con risorse regionali. Queste iniziative hanno permesso alla regione Calabria di impiegare proficuamente le risorse della misura 7.1 regionale con risultati tangibili, non soltanto in termini di spesa (oltre 3 milioni, quasi tutti già rendicontati) ma anche di risultati concreti in termine di ricadute sul territorio, sia per i soggetti formatori che per il numero di aziende create. Anche nell’ambito del PON SPAO il modello Yes I Start Up è stato replicato per preparare all’avvio di impresa un nuovo target rappresentato da Donne e Disoccupati di lunga durata in avvio nel 2021.

Come spiega Nicola Patrizi, project manager di Yes I Start Up: «Il nostro modello di lavoro è stato concepito per rendere più efficiente le misure di finanza pubblica finalizzate alla creazione di impresa, curando gli aspetti preliminari della formazione e dell’accompagnamento personalizzato sino alla definizione del business plan, in tal modo gli aspiranti imprenditori prendono coscienza e consapevolezza della propria idea di impresa ed hanno maggiori chance di successo. Il modello proposto non crea nuove strutture formative ma utilizza quelle già presenti sul territorio, fornendo però supporti e strumenti sia ai soggetti attuatori che coinvolgiamo per l’erogazione dei percorsi di formazione sia ai destinatari. In particolare la piattaforma informatica di gestione, integrata con la FAD, consente di semplificare i processi attuativi e assicurare una formazione di qualità anche nelle fasi di lockdown. Nell'edizione 2021 tutto sarà gestito praticamente senza documenti cartacei ed in via sperimentale sarà offerto un modulo di collegamento on line con i Centri per l'impiego per garantire la presa in carico dei destinatari che saranno coinvolti nei corsi di formazione».

In risposta alla crisi pandemica che ha impedito lo svolgimento per parecchi mesi delle attività d'aula frontali, il progetto Yes I Start Up ha infatti lanciato già da maggio 2020 una piattaforma FAD sincrona, autoprodotta, fornita a tutti i soggetti attuatori della rete che in tutta Italia erogano i percorsi formativi secondo il modello predefinito dal progetto. La piattaforma, diventata in poco tempo un vero e proprio sistema gestionale integrato, permette oggi di svolgere le attività totalmente in smartworking e continuare a formare i Neet in maniera pratica ed efficiente, con docenti appositamente formati.