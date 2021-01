Boom dell'usura di vicinato: gli strozzini servono per pagare spesa e bollette

I dati del Comitati di solidarietà per le vittime di usura

Stando ai dati del Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura (l'organismo statale che esamina e delibera sulle domande di accesso ai benefici del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura) si parla di un aumento del 9,6 per cento dei reati di usura solo nei primi tre mesi del 2020: a marzo, rispetto al 2019, è questo l’unico reato in crescita. In base alla relazione annuale del prefetto Annapaola Porzio, pubblicata alla conclusione del suo mandato a capo dell’ufficio del Commissario antiracket e antiusura, nei primi nove mesi del 2020 il Comitato di solidarietà, ha deliberato la concessione di oltre 19 milioni di euro, 15 milioni dal fondo antiracket e il resto per l’usura. In cima alla lista delle regioni che hanno presentato più istanze, la Campania e la Puglia, poi seguite per l’usura da Veneto e Lombardia. I fondi concessi in favore delle vittime di usura dall’inizio del 2020 fino al 31 agosto riguardano per il 77 per cento le attività nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione auto, moto e beni personali. Il 9 per cento per alberghi e ristorazione. Per i benefici in favore delle vittime di estorsione, invece, il 18 per cento dei fondi ha riguardato il settore delle costruzioni e il 12 per cento quello del commercio all’ingrosso e al dettaglio.

I dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza

I numeri ufficiali in realtà dicono poco. «In alcuni contesti territoriali - si legge nel reportdel Dipartimento di Pubblica Sicurezza - l’avvento del Covid19 ha ampliato le condizioni favorevoli alla diffusione dell’usura in uno scenario già compromesso da povertà e disagi economici». In alcune regioni gli aumenti sono considerevoli: «Campania (con 17 casi; +21,43%) e Lazio (con 16 casi; +45,45%)» ma anche in Emilia Romagna, Lombardia e Puglia, seppur con numeri più esigui. «Dalle spese primarie al pagamento di dipendenti e fornitori, questi i campi in cui si annida il rischio dell'usura, sia familiare sia d'impresa» dice il report. Senza contare i casi numerosi dove l’usura resta nascosta al riparo da ogni denuncia.

Un fenomeno difficile da quantificare

Il fenomeno dell’usura continua ad avere un giro d’affari enorme ma impossibile da definire con precisione. «Parliamo di decine di miliardi l’anno. Ma riuscire ad averne un quadro esaustivo è pressoché impossibile», sottolinea Giuffrida che chiarisce: «questi dati, che comunque sono allarmanti, vanno moltiplicati in modo esponenziale. Per avere un'idea più precisa del problema bisogna fare riferimento ai dati di sovraindebitamento e di richieste di aiuto che gli italiani stanno facendo alla Caritas. Più aumenta la povertà, più aumenta il bacino di riferimento per gli usurai».

I numeri della Caritas Italiana

Il rapporto Povertà della Caritas è impietoso: «nel periodo maggio-settembre 2020, il 45% delle persone che si sono rivolte alle strutture dell’organismo della Cei lo ha fatto per la prima volta mentre negli stessi mesi del 2019 la percentuale di “nuovi poveri” si fermava al 31%», sottolinea Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana, che grazie ai 390 centri di ascolto di cui 130 solo a Milano, «riscontra l'aumento vertiginoso di quelle persone che prima stavano a galla e invece oggi sono scivolate nell'indigenza. Da notare come sia bastato un solo mese di lockdown per mandare in crisi intere categorie. Penso ad anziani, domestici, professionisti delle pulizie o piccoli esercenti e commercianti». Gualzetti è anche presidente della Consulta Nazionale Antiusura e in questa veste sottolinea come, «non sono in grado di dare numeri certi sull'aumento dell'usura, perché è un tipo di problema che emerge sempre sul lungo periodo, ma i dati di allarme ci sono tutti. E in modo informale so per certo che esista un'usura, legata alla criminalità organizzata, a tasso zero». A chi si chiede il senso Gualzetti risponde: «è il modo in cui le mafie controllano il territorio e i cittadini e in qualche modo si dimostrano più affidabili e utili dello Stato i cui aiuti stentano ad arrivare ancora oggi».

Che fare?

Per ogni tipologia di usura servono risposte ad hoc. «La nostra proposta, per quanto riguarda l'usura mafiosa è che venga istituito un tracciamento di tutte le acquisizioni di società dell'epoca covid in modo da poi analizzarle una per una, definendo condizioni di acquisto e provenienza dei fondi» sottolinea Ciatti, «mentre per quello che riguarda l'usuraio da piccole cifre è necessario superare l'impossibilità dell'accesso al credito, è principalmente un tema bancario». Per Gualzetti c'è infine anche un ultimo aspetto: «troppo spesso chi finisce in mano all'usuraio non se ne rende conto. Con Confcommercio e la Cooperativa Goel per questo abbiamo costruito dei corsi per insegnare alle persone a riconoscere i segnali che identificano una modalità mafiosa e spiegare come reagire e comportarsi».