Impronte per il futuro, da bene confiscato a bene comune

«Grazie a questo progetto stiamo restituendo alla città di Reggio Calabria un immobile confiscato alla ‘ndrangheta – dice Giancarlo Rafele – presidente del Consorzio Macramè -. «Chi conosce il fenomeno della ‘ndrangheta – ma vale anche per la mafia, per la camorra – sa che la perdita di un bene ha un forte valore simbolico che delegittima l’organizzazione criminale. E quando i beni confiscati vengono restituiti alla società aumenta la credibilità dello stato e la fiducia dei cittadini nei confronti della giustizia. Ecco perché è importante la loro immediata restituzione alla società. Il nostro obiettivo è quello dimostrare - specie ai giovani di questa città, di questa regione - che esiste un’alternativa alla ‘ndrangheta. E lo facciamo in un modo innovativo. Lo facciamo con un approccio da welfare di prossimità, di vicinanza, come viene definito».

Un percorso progettuale che continua snodarsi tra sogni, visioni e partecipazione. Assemblee pubbliche in presenza - quando è stato possibile - e in piazze virtuali, come quella di #OSTSUD - Il futuro desiderabile il primo Open Space Technology online dedicato ai temi del welfare e della comunità che ha dato vita ad un vero e proprio laboratorio di opinione e di appartenenza. Le voci dei professionisti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, partner del progetto, si sono connesse con quelle dei cittadini di Reggio Calabria e con loro elaborato strategie e incamerato informazioni su vecchi e nuovi bisogni, con l’ idea di creare una comunità intorno all’immobile.