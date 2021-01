La resilienza femminile alla prova della shecession

«È nata così la mia attività Zicolando – racconta Federica - come lo "zicolo" di mio figlio che era il modo in cui chiamava il solletico. Un'attività da organizzatrice di eventi per bambini, allestimenti per feste e laboratori ispirati a grandi maestri come Rodari e Munari. Poi le scuole chiudono, le feste non si possono più fare, i laboratori nemmeno e i bambini sono chiamati a pagare il prezzo più alto. Ho deciso, quindi, di mettere su un e-commerce per vendere dei piccoli fantasiosi kit creativi, che possono essere consegnati direttamente a casa. Sono tornata, quindi, quasi a chiudere un cerchio perché mi occupo adesso di design del prodotto, materia in cui sono laureata... Forse il destino voleva condurmi a questo».

Interessante è anche la storia di Nur Al Habash, ex direttrice di Rockit, una delle principali webzine musicali italiane, che, nel novembre 2017, ha fondato un ufficio export Italia Music Export che si occupa di finanziare gli artisti per i concerti all’estero, di rimborsare le spese di partecipazione agli showcase festival e di promozione attraverso i propri canali, fornendo inoltre un servizio di formazione e assistenza strategica per quanto riguarda l’approccio ai mercati stranieri. Ma non solo perché Nur è anche fondatrice della divisione italiana di una rete globale di donne che lavorano nell’industria musicale shesaid.so utile per mettere in contatto tra loro donne e minoranze di genere che operano nel mondo della musica, al fine di fare rete e scambiarsi competenze e notizie in un ambiente sicuro e inclusivo. Nata nel 2018, la rete è cresciuta tantissimo e adesso conta 1500 iscritte. Al suo interno si svolgono tante iniziative: il job placement per la ricerca del lavoro, infatti molte iscritte hanno iniziato a lavorare fra di loro; il mentoring per indirizzare le donne che iniziano a lavorare in questo campo e la collaborazione con brand che vogliono supportare il progetto.