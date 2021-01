Sassari, la solidarietà non si ferma neppure in tempo di crisi

Si moltiplica l'impegno delle ACLI in Sardegna per aiutare le famiglie in difficoltà. Si è appena conclusa, con la consegna dei pacchi, la raccolta di cibo, dolci e prodotti per neonati organizzata da Aicem (Associazione internazionale per la cooperazione e l’educazione nel mondo) e Generazione Europa Don Milani (associazione no-profit affiliata alle Acli provinciali di Sassari). L’iniziativa aveva lo scopo di restituire un sorriso ai bambini e alle loro mamme, dopo un anno che ha messo a dura prova tante famiglie che erano già in difficoltà dal punto di vista economico. In questa occasione il supporto è stato rivolto soprattutto al Centro Mamma della Caritas diocesana di Sassari.