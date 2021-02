Afmal, a causa della pandemia prevenzione su Fb e aiuti alimentari

Influenza e vaccini, prevenzione oncologica, gravidanza e alimentazione… non sono che alcuni dei temi delle dirette Facebook organizzate per continuare, in tempo di pandemia, la missione del progetto Oasi della Salute promosso da Afmal Benevento con i medici volontari dell’Ospedale Fatebenefratelli Sacro Cuore di Gesù. «Il nostro camper con i medici e gli infermieri volontari ha iniziato nel 2018 a girare per i paesi della provincia facendo visite ed esami per andare incontro ai tanti anziani e fragili impossibilitati a venire nel capoluogo. In due anni abbiamo incontrato circa 2mila persone», spiega il superiore fra Gian Marco Languez. Lo scorso anno fino al lockdown erano state fatte una settantina di uscite, 650 visite, eseguite 1486 Moc e vari esami di laboratorio.

Un’importante azione di prevenzione che è venuta meno, come conferma la dottoressa Maria Cusano, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale Fatebenetratelli «Ora vengono in ospedale persone che si sono trascurate, anche per normali patologie in molti fanno a meno dei controlli… è venuta meno la medicina del territorio».

Prima del lokdown e dell’emergenza sanitaria per la pandemia il camper attrezzato di Oasi della Salute di Afmal Benevento girando per i paesi della provincia riusciva a raggiungere le tante persone che, ricorda ancora la dottoressa Cusano «non solo erano in difficoltà economiche, ma non avevano mezzi propri per raggiungere la città per fare visite specialistiche. Sul camper erano presenti le attrezzature per fare alcuni esami, ma soprattutto la nostra era un’azione di prevenzione tipica della medicina di territorio».