Navigator, cronaca di un disastro annunciato per le politiche attive del lavoro

In Toscana i navigator a rischio sono 150, mentre in Lombardia sono 293. Quasi il doppio quelli che, in Campania, non si vedranno rinnovare il contratto con l'Agenzia nazionale politiche attive per il lavoro. Un problema, quello del 471 navigator campani che si aggiunge a una crisi storica dei centri per l'impiego al Sud.

Altre Regioni, da parte loro, si stanno riorganizzando, offrendo nuove opportunità, ma l'esperienza "rivoluzionaria" dei navigator è tristemente fallita.

In Veneto, ad esempio, spiega l’Assessore Regionale al Lavoro Elena Donazzan «sono circa 120 i navigator attualmente presenti, dei 142 assegnati alla nostra regione. I navigator sono stati, assieme al reddito di cittadinanza, un’idea infelice, ma alcuni di loro, una ventina per l’esattezza, hanno già colto l’opportunità di una assunzione a tempo indeterminato grazie al piano di rafforzamento dei Centri per l’Impiego, affrontando e superando il concorso pubblico ed entrando così nei ranghi di Veneto Lavoro».