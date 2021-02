Oltre 1 milione di ciotole riempite dai bambini

L'amore per i cuccioli si apprende fin da piccoli. Imparando che cani e gatti non sono giochi, ma esseri viventi. Anche in un momento così difficile per tutti, sono già più di 1 milione le ciotole di cibo riempite per i trovatelli accuditi dai volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali, grazie ad "Amici Cucciolotti 2021", la raccolta di figurine che salva gli animali.

Ad indicarlo è il “Ciotolometro”, uno strumento che permette di vedere sul sito pizzardieditore.it quante ciotole si stanno riempiendo grazie ai piccoli collezionisti che stanno facendo la nuova collezione. Bastano infatti 8 bustine di figurine per riempire una ciotola! Un gesto generoso, oggi più importante che mai, per aiutare i tanti volontari Enpa che ogni giorno si prendono cura nei rifugi di oltre 30mila animali in tutta Italia.