Società Benefit, asse 5 Stelle-Italia Viva?

“Ridurre alle Società Benefit e a quelle che lo diventino l’imposta sul reddito d’impresa dall’attuale 24% (ora uguale per tutte le imprese) al: 20% per grandi Società Benefit più di 5 milioni di fatturato e al 15% per le Pmi Società Benefit”; è questo uno dei punti programmatici dell’agenda Grillo, sottoposta dal fondatore del Movimento 5 Stelle al presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Grillo ha esplicitamente fatto il nome della Danone, diventata SB, come esempio da seguire “per grandi società come Enel, Eni, Barilla: sarebbe una rivoluzione”.

Un tema, quello delle Società Benefit (oggi si stima che in Italia ce ne siano circa un migliaio), che sta molto a cuore a Italia Viva, il partito di maggioranza che ha aperto la crisi del Conte bis. Tanto che Renzi insieme al deputato e presidente di Assobenefit Mauro Del Barba a dicembre avevano inserito un pacchetto di misure pro Benefit fra le richieste per non togliere l’ossigeno al Conte 2. Come sono andate le cose è sotto gli occhi di tutti. Ma la proposta di Grillo a Draghi segna una apertura di dialogo diretto fra il Movimento e Italia Viva, su un tema che a questo punto può diventare parte dell’agenda di Governo. Come auspica in questa intervista Mauro Del Barba.

Sorpreso dall’uscita di Grillo?

Non direi sorpreso perché sotto traccia il dialogo sul tema Società Benefit anche con alcuni esponenti dei 5 Stelle, penso per esempio al sottosegretario Steni Di Piazza, non si era mai spento. Mi fa però molto piacere che Grillo l’abbia messo come punto qualificante della loro agenda. È un tema politico importante, ma trasversale e non partitico. Si aprono le premesse per un confronto vero sulle misure da prendere, che coinvolgerà i 5 Stelle, ma anche tutti gli altri partiti che sosteranno il governo. Di questo sono felice.