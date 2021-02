Tamu, la libreria di Napoli che si è fatta casa editrice per dare voce al mezzogiorno d'Europa

Nella consapevolezza che all’interno del mercato del libro piccole realtà come questa si trovano in una posizione sbilanciata rispetto alle grandi catene e ai giganti del mercato online, nella costruzione del progetto editoriale, i responsabili di Tamu Edizioni hanno deciso di tessere una rete di fiducia con altre librerie indipendenti in tutto il territorio italiano, e, contemporaneamente, di non vendere direttamente i libri ad Amazon, nonostante esista la possibilità che altri soggetti commerciali possano farlo al posto loro. «Si tratta di una riflessione secondo noi cruciale per il futuro dell’editoria italiana e per la tutela della bibliodiversità, e su cui non manchiamo di aprire spazi di riflessione con le persone che ci seguono e con le quali vogliamo essere trasparenti rispetto alle nostre scelte riguardo alla distribuzione dei nostri libri – afferma Valeria - La cosa che ci piace di più del nostro lavoro è la possibilità di pensarlo insieme ad altre persone che con noi sono coinvolte nella produzione dei libri. Il momento di maggior soddisfazione è sicuramente quello in cui i libri diventano momento di dibattito. Nonostante in questo momento storico ciò avvenga quasi esclusivamente online, con la possibilità di raggiungere molte persone contemporaneamente ma con le difficoltà connesse a un’interazione limitata dalla modalità virtuale, è in queste occasioni che ci rendiamo conto che i libri che stiamo producendo prendono vita e diventano patrimonio collettivo». Nel 2021 è in programma l’uscita di parecchi libri: a fine febbraio uscirà Undercommons di Stefano Harney e Fred Moten, un libro che ripensa il nostro rapporto con le istituzioni neoliberali ispirandosi alla tradizione nera radicale, in collaborazione con Archive Books. A metà marzo uscirà invece Laboratorio favela, un volume che raccoglie la tesi di laurea e i discorsi politici di Marielle Franco, attivista femminista nera brasiliana barbaramente assassinata per la sua attività politica.

«Nonostante le numerose lotte che soprattutto sul piano del femminismo, della giustizia sociale e dell’ecologismo stanno mettendo in discussione il sistema capitalistico a livello globale e le sue fondazioni razziste e sessiste, ci rendiamo conto che c’è ancora tanto lavoro da fare – conclude Valeria - Il legame tra cultura e potere è quanto mai forte e dalla nostra prospettiva abbiamo bisogno di scardinarlo facendolo attraversare da queste istanze di cambiamento globale, per provare a ripensare anche la nostra realtà, a partire dal nostro posizionamento nel sud Italia, che non dimentichiamolo, è anche il sud dell’Europa».