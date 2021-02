Anghelé: «La sfida per il nuovo Governo è la trasparenza nei rapporti con gli stakeholder»

Una seconda ragione è che Draghi viene da una cultura europea, ha lavorato in istituzioni dove le procedure di consultazione degli stakeholders e di interazione sono più tracciate e sistematizzate. Il terzo punto è che, anche sul piano parlamentare, prima della crisi di governo eravamo già a una fase evoluta del discorso sul lobbying. Inoltre esistono proposte di legge molto buone dell'allora maggioranza. Queste proposte hanno già seguito il proprio iter alla Commissione Affari Istituzionali e dovrebbero solo passare alla Camera per essere discusse e approvate.

Uno degli scontri più duri che ha portato alla caduta del secondo governo Conte è stato sulla trasparenza del piano per il Recovery Fund. Un piano che molti ministri hanno addirittura ammesso di non aver né visto, né letto...

Noi di The Good Lobby siamo stati i primi a denunciare il fatto che, nell'ultima bozza licenziata da Conte in Consiglio dei Ministri, poco prima della crisi, era scomparsa completamente la piattaforma di monitoraggio civico sulla spesa e sull'allocazione oltre che sull'avanzamento dei progetti. C'è stata, nei mesi scorsi, una mancanza di trasparenza nella gestione dei processi decisionali. Non è chiaro chi sia stato ascoltato, né in che maniera si è arrivati a quella bozza di piano...

Non è chiaro nulla. Non di meno c'è una facile obiezione: la politica deve fare le proprie scelte...

Sì, ma è anche vero che vanno resi espliciti e trasparenti i passaggi in cui ci sono interazioni con aziende o portatori di interesse. Questa cosa, nei mesi scorsi, non è sempre stata chiara. Come non è per niente chiara quale sarebbe stata la governance del piano-Conte per il Recovery Fund.

Si pensava a una governance con costanti deroghe...

Invece si potrebbe fare del Recovery Fund l'occazione, e lo strumento, per immaginare un ruolo diverso per la Pubblica Amministrazione. Una Pubblica Amministrazione che si assuma responsabilità diverse rispetto al passato, eviti di derogare (sappiamo che le deroghe sono spesso un'anticamera per camere molto oscure), e introduca nei propri processi decisionali in maniera sistemica la trasparenza delle procedure, una gestione molto più accountable come tratto cruciale e determinante per costruire un ponte tra noi e il futuro.