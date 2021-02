Cari volontari diventate place maker di un mondo nuovo

Eraldo Affinati: Accogliere significa sentirsi riconosciuti e riconoscere. Questo è il valore dell’accoglienza non solo come servizio e ruolo professionale, ma come creazione di un luogo in cui è possibile sentirsi riconosciuti e riconoscere, un luogo in cui è possibile incontrarsi come persone, come persone diverse. Luoghi in cui trovare persone credibili, persone a cui potersi affidare, persone a cui poter dare fiducia. Ecco perché è importante formare volontari credibili, meritevoli di fiducia, capaci di affezione. Per creare una vegetazione affettiva è importante lo scambio delle storie, così ne prendiamo coscienza. La pandemia certo ha sovvertito tutto e tutti dobbiamo ricostruirci, ritrovare motivazioni, dobbiamo sconfiggere la rassegnazione, come reagire? Credo mettendo a frutto il sentimento di fragilità e di debolezza, l’imperfezione che tutti stiamo vivendo. Dobbiamo far dinventare una risorsa questa mancanza, questa fragilità. È un grande lavoro anche interiore, ed è il lavoro decisivo dell’educatore che deve superare rabbia e impotenza perché solo così può diventare testimone di speranza. La pandemia è un richiamo anche alla nostra autenticità e ci chiede di spenderci. Dobbiamo lavorare sulle nuove motivazioni all’azione.

In un recente libro scritto con Marco Gatto, I meccanismi dell’odio, cito un brano di Dietrich Bonhoffer che nel carcere di Tegel dov’era rinchiuso, scrive una lettera al figlio del suo amico più caro, il giorno del suo battesimo immaginandolo come il rappresentante delle future generazioni. Scrive Bonhoffer: “Abbiamo imparato un po’ tardi che l’origine dell’azione non è il pensiero ma la disponibilità alla responsabilità. Per voi pensare e agire entreranno in un nuovo rapporto. Voi penserete solo ciò di cui dovrete assumervi la responsabilità agendo”. Un esergo per il nostro essere volontari, per il nostro prenderci cura gli uni degli altri, uno stimolo per farci capire che non si può vivere per compartimenti stagni. Per tutto questo c’è bisogno di una comunità, di una rete tra famiglie, istituzioni, associazioni. Non è una partita che si gioca da soli.