L' innovazione del pensiero meridiano

E dal pensiero è scaturito anche un network di circa 50 realtà tra Istituzioni, Associazioni, Cooperative diffuse sul territorio regionale e nazionale.

Le azioni di Pensando meridiano e PM OpenLab danno vita al Social Funding, strumento impiegato a sostegno delle attività di crescita dei percorsi di capacity building dei soci di PM, per l’ acquisizione di attrezzature e strumentazioni avanzate e l’attivazione di nuove progettualità.

Così come è accaduto, ad esempio, nei primi mesi della pandemia, lo scorso anno, come racconta Andrea Procopio, amministratore di PMopenlab, eco-design e specialista in stampa 3D, che ha riadattato il dispositivo di sicurezza: open medical visor, per il quale hanno ricevuto il premio innovazione 2020 dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria.

«Dal progetto digitale in open source, seguendo le indicazioni ottenute dai sanitari del Grande Ospedale Metropolitano (GOM) di Reggio Calabria, il prototipo è stato stampato nella nostra sede, verificato e poi messo in produzione per farne dono alle associazioni e alle strutture ospedaliere in prima linea contro il Covid-19. A fronte degli 800 dispositivi messi in circolazione – continua Procopio- grazie alle donazioni attivate in network, siamo riusciti a dotare il nostro laboratorio di una nuova stampate 3D che ora è a disposizione dei soci nello spazio di lavoro condiviso».

«Un percorso etico - chiude Procopio- che fa parte delle nostro know-how e ci permette di fare da incubatore per nuovi imprenditori attenti ai modelli di economia circolare».