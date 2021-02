La Sardegna "in rosa" che non cede alla crisi

“A causa della pandemia”, spiega Marilene Castegnaro, titolare della Olimar Autotrasporti e movimentazione containers, “da aprile a giugno 2020 ho dovuto mettere il personale in cassa integrazione, come la stragrande maggioranza delle imprese italiane. Poi c’è stata una ripresa che ci ha permesso di assumere tre persone, di cui due sono ancora in azienda per un totale di 10 dipendenti, e fare investimenti sui mezzi (abbiamo acquistato un trattore in aggiunta al nostro parco veicolare di 10 automezzi e 4 semirimorchi per un totale di 18 semirimorchi). Purtroppo, da un paio d’anni, lamentiamo gravi problemi logistici al Porto Canale di Cagliari: ora il problema prioritario, oltre al calo dei volumi, sta nel fatto che con la chiusura del terminal container con linea diretta il lavoro non è più lineare e fluido, in quanto i container dopo aver stazionato in altri porti vengono poi convogliati lontano dal terminal. Ogni mezzo deve percorrere 40 km al giorno in più, con relativo aggravio di costi. Nonostante tutti questi problemi crediamo fortemente in questa attività, e ringrazio sempre i nostri collaboratori che con diligenza e responsabilità giorno dopo giorno fanno sì che questa realtà continui a crescere”.

Arianna Rais, titolare di un laboratorio artigiano di dolci tipici sardi e pane a Villagrande Strisaili (Ogliastra), dice: “Di questi tempi, è già molto non avere debiti. Ho una ditta individuale, un locale per il quale non devo pagare l’affitto perché l’ho realizzato tempo fa, e non ho dipendenti. Insomma, riesco a contenere i costi. Il mio lavoro era molto legato alla ristorazione tradizionale, con la pandemia molte attività hanno ridotto drasticamente l’attività e di conseguenza è calato il mio lavoro. Il fatturato è calato di un buon 60%, la botta si è fatta sentire. Faccio una distribuzione limitata al nostro territorio. L’importante in questa fase è accontentarsi, basta guardarsi attorno per capire che è un periodo difficile per tutti. Non chiudere bottega è già una vittoria. Il nostro territorio è di per sé povero, ecco perché non ho grandi pretese. Il pane pistoccu è a lunga conservazione, si può spedire con facilità, ma in periodo di crisi il consumatore privilegia i prodotti industriali che costano di meno. Da noi panificare è un rito, significa riunire tutta la famiglia e lavorare insieme: il non potersi incontrare, non fare assembramenti a causa della pandemia, in questo senso forse mi ha agevolato”.

Graziella Puddu dal 1973 è titolare di Loddo’s, un’azienda con sede operativa a Selargius (Cagliari) che commercia materiali di consumi del settore arredo, per porte e finestre in legno. “Reggiamo perché siamo innamorati del nostro lavoro e anche perché, dalla mattina alla sera, siamo impegnati in azienda al fianco dei nostri collaboratori. Li responsabilizziamo e coinvolgiamo in tutte le nostre attività, e non li consideriamo semplici dipendenti: ci sentiamo colleghi, ognuno ha il suo ruolo e deve saper interagire con gli altri con un obiettivo comune, cioè fare al meglio il proprio lavoro. Questo consente, in certe situazioni, di prevenire alcune problematiche. A noi piace venire a lavorare con il buonumore. Questa serenità ci fa vedere le cose in maniera più ottimistica. Si parla di crisi, in verità la pandemia ha stravolto il nostro mondo e anche il modo di lavorare: bisogna adeguarsi. Il cliente è diventato molto esigente, desidera risposte immediate, preventivi quasi in tempo reale e consegne veloci. La formazione continua è indispensabile: la gestione del tempo, la comunicazione con i collaboratori e con il cliente per creare una relazione. La nostra attenzione è rivolta soprattutto agli accessori del legno, una materia prima, naturale, che può durare molto più del pvc o dell’alluminio. Ecco, noi portiamo avanti la cultura del legno ed educhiamo i nostri clienti, facendo capire loro che una buona manutenzione dà lunga vita ai manufatti e fa risparmiare. Questa politica di consulenza, alla lunga, si sta rivelando vincente”.