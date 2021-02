Legambiente: «Con Draghi abbiamo davvero la possibilità di fare la rivoluzione verde»

Presidente, in primo luogo le chiedo una impressione rispetto all'incontro con il presidente incaricato Draghi...

Sono molto colpito e fiducioso. Ho trovato una persona preparatissima sui temi e molto aperta al dialogo. Il fatto che abbia deciso di ascoltare anche le voci e le proposte delle tre principali associazioni ambientaliste è un segnale importante.

Il tema della transizione ecologica, e in particolare della creazione di un ministero ad hoc è balzato agli onori della cronaca per la proposta del Movimento 5 stelle. Ne avete parlato?

Draghi ci ha illustrato l'idea, che ci vede molto soddisfatti. Abbiamo sempre sostenuto l'esigenza di un ministero dedicato sul solco di quello che succede in Francia, Spagna e Svizzera. Naturalmente il punto non è accorpare in via formale i ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico. Ci aspettiamo che vengano abbattuti i tramezzi e che si costruisca una nuova macchina. Assieme a questo vanno abbattute e semplificate le burocrazie. Insomma serve una vera nuova struttura ministeriale. Non basta cambiare le targhette all'ingresso degli edifici.

Detto della governance e venendo ai contenuti come Legambiente sul tavolo di Draghi cosa avete portato?

Abbiamo portato in dote tutti quei capitoli che, a nostro avviso, erano dimenticati o trattati con superficialità dal PNRR del Governo Conte. In particolare: la lotta alla crisi climatica, l'economia circolare, la mobilità sostenibile, le vertenze ambientali, il capitale naturale italiano e l'agricoltura