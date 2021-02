Oltre 130mila euro per dare fiducia al Terzo settore

Sono 10 le campagne di crowdfunding che, nel corso dei 3 mesi di apertura del progetto, hanno raccolto in totale 82.626 euro, grazie a 1.134 donazioni. A questi, la Fondazione Crc aggiunge 50mila euro come “bonus” ai promotori delle campagne, che hanno saputo centrare l’obiettivo di raccolta prefissato a inizio progetto.

Questi i risultati della prima edizione di “Crowdfunding 2020. Nuove risorse per dare fiducia al Terzo Settore”, l’iniziativa promossa da Fondazione Crc in collaborazione con Rete del Dono per aumentare la sostenibilità economica delle organizzazioni del Terzo settore della provincia di Cuneo e accrescere il senso di partecipazione e aggregazione nelle nostre comunità.

«Siamo davvero soddisfatti dei risultati ottenuti con questa prima edizione del progetto Crowdfunding, promosso in via sperimentale a cavallo tra il 2020 e il 2021. L’importo raccolto dai 10 progetti selezionati testimonia l’importanza della partecipazione delle comunità su iniziative così significative e la necessità di rafforzare le competenze del Terzo Settore, obiettivo che abbiamo potuto centrare anche grazie alla collaborazione con Rete del Dono, partner tecnico di questa iniziativa», commenta Giandomenico Genta, presidente della Fondazione Crc. «Alla luce di questi esiti, stiamo già lavorando alla nuova edizione del progetto Crowdfunding che, come previsto dal Programma Operativo deliberato la scorsa settimana, verrà promossa nel 2021 con elementi innovativi e nuove risorse».

«Il percorso di crowdfunding costruito con la Fondazione Crc nasce per avvicinare le organizzazioni del territorio al digitale, quale importante connettore e strumento di coinvolgimento delle comunità», spiega Valeria Vitali, cofondatrice di Rete del Dono. «A tal fine abbiamo affiancato un percorso di capacity building volto a potenziare le loro competenze digitali e avvicinarle alla progettazione di una campagna in un’ottica di sostenibilità. La natura progettuale del crowdfunding ben si adatta alla realizzazione di progetti disegnati per la comunità, proprio perché ha il potere di coinvolgerle e aggregarle attivando processi di coinvolgimento partecipativo dal basso, in un’ottica di cittadinanza attiva e responsabilità sociale. Ora siamo pronti per lavorare sulla prossima edizione, che si prospetta ricca di nuove sfide».

I dieci progetti che hanno preso parte all’iniziativa sul sito di Rete del Dono possono essere scoperti alla pagina dedicata di Rete del Dono:

Keep Clean And Run for Peace : Il docufilm, progetto promosso da A.I.C.A. Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, ha raccolto 15936 euro;

: Il docufilm, progetto promosso da A.I.C.A. Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, ha raccolto 15936 euro; A cavallo di un sogno , progetto promosso da SportABILI Alba, ha raccolto 11313 euro;

, progetto promosso da SportABILI Alba, ha raccolto 11313 euro; Suono per te , progetto promosso da Associazione Estemporanea, ha raccolto 10432 euro;

, progetto promosso da Associazione Estemporanea, ha raccolto 10432 euro; #INSIEME: UNOPERTUTTI TUTTIPERUNO , progetto promosso da A.S.D. Promosport, ha raccolto 7752 euro;

, progetto promosso da A.S.D. Promosport, ha raccolto 7752 euro; Riportiamo il cinema a Racconigi! , progetto promossa da Associazione Cantoregi, ha raccolto 7561 euro;

, progetto promossa da Associazione Cantoregi, ha raccolto 7561 euro; SmART Visit per tutti, progetto promosso da Associazione Culturale Colline e Culture, ha raccolto 6500 euro;

progetto promosso da Associazione Culturale Colline e Culture, ha raccolto 6500 euro; Hackability Cuneo Co-design Camp , progetto promosso da FabLab Cuneo, ha raccolto 6483 euro;

, progetto promosso da FabLab Cuneo, ha raccolto 6483 euro; Vivolibro.it tra scuole e lettura , progetto promosso da Fondazione Bottari Lattes, ha raccolto 6339 euro;

, progetto promosso da Fondazione Bottari Lattes, ha raccolto 6339 euro; Pallavoliste in forma , progetto promosso da LPM Pallavolo Mondovì, ha raccolto 5268 euro;

, progetto promosso da LPM Pallavolo Mondovì, ha raccolto 5268 euro; Deve pur esserci un’uscita, progetto promosso da La Collina degli Elfi, ha raccolto 5042 euro.

Alcune di queste organizzazioni proseguiranno, anche nelle prossime settimane, le campagne di crowdfunding sul sito di Rete del Dono, con l’obiettivo di raccogliere ulteriori risorse utili per ampliare i progetti inizialmente previsti.

In apertura photo by "My Life Through A Lens" on Unsplash