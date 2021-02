Whatsapp, email e social: le parrocchie ai tempi del Covid

Una ricerca “anticipatrice”, cambiata in corsa

Nei giorni più drammatici della pandemia tutti ci siamo resi conto di quanto fossero importanti le relazioni sociali e di quanto mancassero, al nostro vivere quotidiano, gli ambiti che rendevano possibili e accessibili tali relazioni, a volte coincidenti con luoghi e spazi fisici, a volte identificati a livello simbolico.

«Con questa ricerca volevamo verificare, con un approccio controcorrente, che l’idea di una società liquida con rapporti evanescenti non fosse l’unica realtà esistente, ma che al contrario esistono luoghi in cui la cura dei rapporti e le relazioni sono fondanti, come, per esempio, le parrocchie. Poi ci siamo ritrovati a studiare una situazione nuova e impensabile». Non nasconde la stupore e il cambio di scenario in cui ha operato la coordinatrice della équipe multidisciplinare composta da diversi docenti dell’Università Cattolica, che ha condotto la ricerca. La funzione principale della parrocchia è infatti quella di offrire senso di appartenenza alla comunità, dando una prima risposta al quesito di base, di certo la pandemia ha spostato l’attenzione sul ruolo dei social all’interno delle parrocchie.

Quali sono i cambiamenti della pandemia sulle parrocchie studiate

Mai come nella e dalla scorsa primavera le parrocchie hanno messo in campo una pastorale nuova e innovativa che ha avuto nei social network soprattuto lo strumento per poter continuare a sentirsi comunità, soprattutto nelle settimane in cui le Messe sono state celebrate senza la presenza dei fedeli e gli italiani erano bloccati in casa.

È allora che il team di docenti e ricercatori della Cattolica hanno proposto un secondo questionario - «questa volta rivolto solo alle parrocchie che avevano risposto al primo questionario, per leggere i cambiamenti che la situazione della pandemia ha provocato», continua la Boccaccin. La seconda istantanea ha fatto emergere così che oltre una parrocchia su due utilizza con regolarità WhatsApp e Telegram (il 56%), la mail (il 54%) e una pagina Facebook (il 50%) per mantenere i contatti e creare relazione nella comunità parrocchiale. Decisamente minoritario l’uso di Twitter (il 15%) e di Instagram (il 26%).