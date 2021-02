Giraud: non sarà la finanza a sostenere la transizione ecologica

La transizione ecologica è la possibilità di creare concretamente una società sostenibile nel terzo millennio. Rinnovamento termico degli edifici, moneta considerata come bene comune, mobilità verde, stop all’energia prodotta da sorgenti fossili: questi i punti qualificanti della proposta, che può trovare uno sbocco concreto con l’annuncio di un ministero ad esso dedicato nel nascente nuovo governo italiano.

Qui uno dei passaggi fondamentali de la Transizione ecologica

Ma come siamo arrivati a questo punto? Il presente libro vorrebbe formulare una diagnosi che consenta di rispondere a questa semplice domanda. Sarebbe naturalmente illusorio caricare sul solo settore bancario l’intera responsabilità dell’attuale impasse: siamo tutti complici, se non altro attraverso i nostri risparmi, una parte rilevante dei quali è stata collocata dalle banche sui mercati finanziari. La quota di responsabilità degli eccessi della finanza è tanto più decisiva perché largamente occultata, rimossa dal dibattito pubblico, a tutto svantaggio dei debiti sovrani: ma la crisi europea non è in primo luogo una crisi delle finanze pubbliche bensì della finanza non regolata. E ora, come uscire dall’impasse? È la seconda domanda cui vorremmo portare qualche elemento di risposta. È importante distinguere ciò che è urgente da ciò che è prioritario. A conti fatti, potrebbe darsi che l’urgenza rappresentata da una ricapitalizzazione sostenibile del settore bancario europeo non sia neppure prioritaria: la priorità assoluta per le nostre economie consiste nel trovare i mezzi per far girare una macchina economica che potrebbe divenire deflazionistica per decenni – e questo significherebbe maggior disoccupazione e precarietà. Ora, la questione energetica compromette pesantemente ogni crescita fondata sull’aumento dei consumi di energia fossile – a meno che non si continui ad approfondire il deficit commerciale europeo. E questa è una sfida ben reale, indipendente dall’agitarsi dei nostri politici e che potrebbe aiutarci a uscire dalla psicosi in cui ci costringe la rimozione del ruolo della finanza di mercato. Se è praticamente certo che una politica di riforme strutturali precipiterà il nostro continente in una recessione paragonabile a quella degli anni Trenta, è purtroppo illusorio immaginare che una politica di sostegno fiscale alla «crescita», anche su scala europea, permetterà di creare molti posti di lavoro: nella migliore delle ipotesi alimenterà la ripresa dei Paesi emergenti, come fu il caso nel 2009.