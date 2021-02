iosonoarischio al via la campagna

L’associazione ricorda che solo con il contributo di tutti potrà garantire la continuità assistenziale e la presa in carico globale dei pazienti, adulti e bambini, rimanendo sempre al loro fianco.

Nel corso dell’emergenza sanitaria Ail non ha mai interrotto le sue attività a favore dei pazienti grazie all’instancabile opera delle sue 82 sezioni provinciali e degli oltre 20mila volontari, patrimonio e linfa vitale dell’associazione. Un periodo quello che stiamo vivendo durante il quale l’associazione ha continuato e continua a mettere in campo iniziative straordinarie per sostenere la ricerca scientifica e i servizi ai pazienti.

La pandemia – viene ricordato - ha ripercussioni pesanti sui pazienti con un tumore del sangue, particolarmente fragili e delicati in quanto il loro sistema immunitarioè assai compromesso dalla malattia e dalle terapie e, quindi, più a rischio di infezione rispetto al resto della popolazione.

A sostenere la campagna Ail “#iosonoarischio. I pazienti con un tumore del sangue oggi hanno ancora più bisogno di te” scende in campo anche la Lega Serie A Tim. Durante la 23° giornata di campionato di calcio, in programma dal 19 al 21 febbraio, in tutti i campi della Serie A, prima del calcio di inizio, sarà esposto lo striscione con l’invito a sostenere Ail tramite il numero solidale 45582 e a scendere così in campo contro i tumori del sangue.

La nota dell’associazione si chiude con un appello: «Oggi sostenere i pazienti più fragili attraverso le Cure domiciliari, l’accoglienza nelle Case alloggio e il sostegno alla Ricerca scientifica per la lotta ai tumori del sangue è per noi ancor a più sfidante e possiamo continuare a farlo solo con l’aiuto di tutti, donando al numero solidale 45582».

Con il numero solidale è possibile donare 2 euro per ciascun Sms inviato da cellulare Windtre, Tim, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali; oppure chiamare il 45582 per donare 5 o 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.