L'anno record del Fondo Beneficenza di Intesa Sanpaolo

Per un anno così straordinario come il 2020, il Fondo di Beneficenza ha elargito la somma record di 16 milioni di euro. Pensa che potrete confermare questo plafond anche per il 2021?

Mi auguro di sì, ma questo dipende dai margini d’impresa: il fondo viene alimentato grazie agli utili. Meglio va l’istituto, più risorse abbiamo per sostenere progetti ad alto impatto sociale, promossi da soggetti senza scopo di lucro. Di fatto in questo modo la banca rinuncia a distribuire una quota di dividendi per rispondere a bisogni sociali emergenti. Teniamo conto però che nel 2020 abbiamo impegnato i 14 milioni indicati nel budget più i 2 milioni di avanzo delle gestioni precedenti, che abbiamo esaurito, come facile prevedere.

Quali sono state le priorità del 2020 e quali saranno quelle del 2021?

Le linee guida in base alle quali viene allocato il 25% delle disponibilità cambiano ogni due anni. Nei prossimi due anni continueremo a dedicare massima attenzione a progetti che affrontano le malattie legate al Coronavirus, l’inserimento lavorativo e le difficoltà di adolescenti e giovani in situazione di fragilità psicologica. Un capitolo a parte merita la ricerca scientifica, che segue un iter di valutazione a se’ affidato ad un ente esterno competente su quelle specifiche materie.

Chi, come, quanto e quando si può chiedere un contributo?

Le porte sono aperte a tutti gli enti non profit, che abbiamo progetti di valore in linea con la nostra missione e le nostre priorità. Lo si può fare attraverso le nostre filiali (progetti territoriali, che hanno un tetto massimo di assegnazione di 5mila euro) e attraverso il sito del Fondo. Non ci sono vincoli temporali, bisogna però tenere conto che la “istruttoria” dura circa un paio di mesi. Non è necessario essere clienti della banca. Vengono valutati merito, impatto sociale previsto ex-ante, track record e aderenza alle linee guida.

Quante possibilità di avere disco verde si hanno statisticamente?

Nell’ultimo anno abbiamo ammesso al finanziamento 752 progetti su 1.916, il 39%.

Quanto viene versato all’approvazione della domanda e quanto alla conclusione del progetto?

L’intera somma del grant viene assegnata prima dell’avvio del progetto. Per i progetti la cui richiesta è pari o superiore a 100 mila euro è prevista una valutazione d’impatto, il cui costo è sostenuto al 50% dalla banca e al 50% dal beneficiario.

C’è una soglia massima per le richieste?

Generalmente non si superano mai i 500mila euro. Quest’anno abbiamo fatto un’eccezione per l’ospedale da campo Covid-19 del parco Valentino a Torino a cui abbiamo destinato 1,5 milioni di euro. Ma come ho detto è stato un caso del tutto straordinario.