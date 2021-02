Nelle scuole sarde il Piccolo glossario della migrazione

Piccolo glossario della migrazione: è il titolo della nuova pubblicazione dell’associazione Socialmed di Cagliari realizzata nell’ambito del progetto “MigraRE – Sardegna chiama Africa”. Rivolto a tutti gli studenti delle scuole isolane, il piccolo glossario intende fornire parole e definizioni capaci di definire in modo univoco una serie di termini legati al complesso fenomeno migratorio. Socialmed, attraverso il progetto finanziato dalla Fondazione di Sardegna, vuole fornire un’informazione corretta all’opinione pubblica sarda, rivolgendosi proprio alle nuove generazioni. Lo fa offrendo una definizione dei termini più ricorrenti in materia di migrazione in maniera esauriente e chiara, senza ricorrere ad eccessivi tecnicismi. Per rendere la ricerca più agevole, il piccolo glossario propone una serie di “parole chiave” in ordine alfabetico.