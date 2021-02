Scuola, dal digitale per forza al digitale “per scelta”

A questi dati va infine aggiunto che l’82% dei dirigenti scolastici ha evidenziato come le differenze di conoscenze tecnologiche e di possibilità sia tra gli studenti sia tra i docenti abbia creato non pochi problemi alla Dad. Secondo il 75% dei presidi, la scuola a distanza rischia infatti di ampliare ancora di più il gap di apprendimento tra i ragazzi.

«Una realtà dei fatti da cui bisogna ripartire», evidenzia Landri. «C’è stato un grande sforzo da parte di tutti all’interno del mondo scolastico per mantenere vivo uno spazio vitale della nostra società». Gli sforzi hanno pagato, ma fino a un certo punto. «È chiaro che l’Italia ha accumulato notevoli ritardi in campo digitale negli ultimi anni e presenti ancora oggi disuguaglianze che rendono difficile la didattica a distanza. La presenza o meno della banda larga e la possibilità di accedere a Internet da più di un dispositivo sono solo alcuni dei problemi. Pensate a come può essere difficile per un ragazzo seguire le lezioni sullo smartphone per 6 ore». Il ritardo italiano in questo settore è noto da tempo: l’edizione 2020 del rapporto europeo Desi ha evidenziato come l’Italia sia all’ultimo posto in Europa in materia di competenze digitali e al venticinquesimo in tema di digitalizzazione dell’economia e della società. Peggio di noi solo Grecia, Romania e Bulgaria.