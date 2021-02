Un San Valentino con la Terron’s box di SlowSud

L’amore per il cibo diventa cibo per amore. Per San Valentino, scegliendo la box delivery di SlowSud si sostengono i progetti di Amici dei Bambini a favore dei bambini soli. Il “delivery terrone” più famoso di Milano, vincitore della trasmissione “4 ristoranti”, per la festa degli innamorati ha deciso di aggiungere un ingrediente speciale nei suoi piatti: la solidarietà. Quest’anno scegliendo la box delivery San Valentino di SlowSud, una percentuale andrà in beneficenza ad Ai.Bi., in particolare a supporto di “Continuiamo dai bambini. L’accoglienza non si ferma”: si tratta di un progetto a sostegno dei bambini fragili, in Italia e nel mondo, che in questa pandemia hanno subito un graduale impoverimento relazionale, educativo, sanitario e familiare, con traumi nel medio e lungo periodo. «Il Coronavirus - commenta il Presidente di Ai.Bi., Marco Griffini - ha ulteriormente contribuito a sfilacciare un tessuto sociale che, a livello mondiale, era già fortemente provato da crescenti disuguaglianze, solitudine e isolamento. Le vittime principali di questa situazione sono sempre e comunque i bambini. Questa situazione richiede un impegno ulteriore al loro fianco. Siamo felici di incontrare nella nostra strada realtà come SlowSud che non si dimenticano dei bambini e a loro tendono una mano… Mano che noi afferriamo con tutta la nostra gratitudine».